La Laguna Tenerife entra por la puerta grande en la Copa (82-89)

La Laguna Tenerife se impuso al Barça (82-89) en un partido de los que hacen grande al CB Canarias. Con esta victoria los insulares acceden a la Copa por la puerta grande después de darle la vuelta a un marcador muy complicado.
Buen inicio de La Laguna Tenerife
Buena salida de La Laguna Tenerife (4-7) ante un Barça que comenzó a tomar el mando aprovechando la rotación visitante (14-14).
Mejoró el Canarias, con una buena circulación de balón para el (17-21) y el primer tiempo muerto de Pascual en el partido.
La Laguna Tenerife solo había perdido un balón en este cuarto (17-23).
El Barça apabulla
El parcial era de 0-11 cuando llegó el 17-25. Parcial de 10-0 (27-25) como respuesta local antes de un 36-27 que resultó un puñetazo para La Laguna Tenerife. Con 38-27 Vidorreta paró el duelo.
Con 45-36 se llegó al descanso. El Barça era superior. El mejor consuelo para el Canarias era que podía haber sido peor.
El Canarias no se rinde
La Laguna Tenerife se acercó (54-47) pero en el intercambio de golpes el beneficiado era el Barça (62-52).
Cuando los locales entraron en bonus, el Canarias consiguió ponerse a cinco tantos (62-57)
La Laguna Tenerife disputó sus mejores minutos en esta tercera manga, con buen manejo tanto de Bruno como de Jaime y cometiendo pocos errores. En el último cuarto estaba todo por decidir (66-62).
Último cuarto
Jaime Fernández se agigantó (70-69). Desde la posición de uno logró dominar el juego, amenazar al Barça y, sobre todo, echarse a su equipo a la espalda. Quedaban poco más de cinco minutos.
La Laguna Tenerife siguió siendo mejor. Van Beck puso a los suyos (70-74) gracias a un 0-12 de parcial y a partir de ese momento el Canarias se mostró como un equipo maduro.
Con 79-82 Punter dispuso de tres tiros libres en una acción que, resultaba evidente, no era e tiro (82-82). Marcelinho, con cuatro tantos seguidos, hizo que los suyos acariciaran la victoria (82-86).
El 82-89 hace justicia con un La Laguna Tenerife que fue mejor cuando menos se esperaba.