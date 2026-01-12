Bomberos evitan que un camión vuelque en Tenerife

La rápida actuación de Bomberos de Tenerife evitó que un camión volcara en Tegueste después de que cediera el terreno.
Los hechos ocurrieron esta misma mañana, en la TF-13, en Tegueste, y, por fortuna, no hubo que lamentar daños materiales ni personales.
Bomberos de Tenerife intervinieron en siete accidentes de tráfico este fin de semana. El más reciente tuvo lugar anoche en Garachico, sobre las 23:00 horas de ayer, y requirió la actuación de efectivos con base en Icod de Los Vinos, quieres recibieron el aviso a través de una llamada de la Central de Coordinación de Emergencias de Bomberos de Tenerife en el 112.
En concreto, se había producido el vuelco de un vehículo en la TF-5. Llegados al lugar, aseguraron la zona mientras el personal sanitario del Servicio Urgencias Canario (SUC) asistía a la persona afectada, certificando finalmente su fallecimiento. Asimismo, una vez autorizados, colaboraron en la evacuación del cuerpo. En el servicio también colaboraron voluntarios de Ycoden-Daute y agentes de la Guardia Civil.
Otras intervenciones de Bomberos de Tenerife
En El Rosario, efectivos del parque de La Laguna fueron solicitados el sábado, sobre las 23:00 horas, por el vuelco lateral de un vehículo en la calle El Cascajal. Una vez allí, estabilizaron el coche para que el personal sanitario del Servicio Urgencias Canario (SUC) pudiera valorar a la persona afectada y liberaron la parte trasera del vehículo para facilitar su salida. Asimismo, limpiaron la calzada y colocaron el coche sobre sus cuatro ruedas. También acudió la Policía Local.
También, bomberos del parque de La Laguna intervinieron en otro accidente el sábado, sobre las 21:00 horas, en la TF-5, a la altura del aeropuerto. En concreto, una furgoneta había chocado contra la mediana, por lo que, una vez allí, verificaron que no había atrapados, desconectaron la batería y colocaron el coche en un lugar seguro para que la Guardia Civil pudiera restablecer el tráfico.
En Guía de Isora, efectivos con base en el municipio fueron activados el viernes, sobre las 16:30 horas, a causa de la salida de la vía de un quad que circulaba la TF-38, en Chio. Al llegar, verificaron que el Servicio Urgencias Canario (SUC) ya estaba atendiendo al herido, así que colaboraron en la inmovilización, traslado y transferencia a la ambulancia de la persona afectada. En el incidente colaboraron voluntarios de Guía de Isora y la Guardia Civil.
También el viernes, efectivos de La Orotava intervinieron en dos accidentes que se produjeron de manera casi simultánea en la TF-5, a la altura del municipio de Santa Úrsula. El primero se trató de un choque por alcance entre dos vehículos, sin atrapados. Una vez en el lugar, señalizaron y aseguraron la zona, colaboraron en la atención de los heridos con el personal del Servicio Urgencias Canario (SUC), desconectaron las baterías de los coches y limpiaron la calzada.
En poco menos de media hora, un segundo accidente volvió a requerir la actuación de los efectivos. En este caso, se trató del choque de un vehículo contra un muro, así que señalizaron el lugar, estabilizaron el vehículo, extrajeron a la persona afectada por el portón trasero, desconectaron la batería del coche y lo movilizaron al arcén a petición de la Guardia Civil.
En Granadilla de Abona, efectivos del parque de San Miguel fueron requeridos el viernes, sobre las 10:00 horas, por la colisión de tres vehículos en la TF-1, a la altura de Las Chafiras. Llegados al lugar, comprobaron que los ocupantes de los dos primeros coches habían podido salir por sus propios medios, pero que el del tercero había quedado atrapado debido a que su vehículo se encontraba debajo del otro. Por ello, primero atendieron a los heridos hasta la llegada del primer recurso sanitario, estabilizaron los coches, rescataron a la persona que estaba atrapada y solicitaron más unidades del Servicio Urgencias Canario (SUC). Asimismo, colaboraron en las labores de limpieza de la vía y en la retirada de los coches. También, en el accidente colaboró la Guardia Civil.
Efectivos de San Miguel de Abona fueron intervinieron esta madrugada, sobre las 2:00 horas, en el incendio de un vehículo en la calle Ten Bel, en Arona, próximo a una vivienda. También acudió la Policía Local.
En Santa Cruz, efectivos con base en el municipio fueron activados el viernes, sobre las 13:00 horas, tras recibir varias llamadas alertando sobre una explosión en una vivienda ubicada en un bloque de edificios. Llegados al lugar, comprobaron que las llamas afectaron a algunos enseres, pero que ya estaban apagadas, por lo que procedieron a terminar de extinguir los rescoldos y ventilar toda la vivienda. También acudió el Servicio Urgencias Canario (SUC) y la Policía Local.