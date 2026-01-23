Bronzo organiza hoy una visita comentada a la muestra ‘Ítaca, Ítaca, Ítaca…’

Espacio Bronzo organiza este viernes (17.00 horas) una visita comentada a la exposición Ítaca, Ítaca, Ítaca…, con obra de Eilyn Amores. La autora recibe al público en la sala a lo largo de la tarde y lo acompañará en el recorrido y el comentario de las obras.
La propuesta de la artista cubana consiste en 10 dibujos de tinta rotulada sobre papel y cuatro esculturas, de las que dos están elaboradas con bronce y plata patinadas y las otras dos son de madera pintada y rotulada a mano con figuras de plata también patinada. La exposición puede visitarse hasta el 12 de febrero en la sala lagunera situada en el número 19 de la calle Núñez de la Peña.
Ítaca, Ítaca, Ítaca… refleja parte de la trayectoria de la autora, en su recorrido entre el Caribe y la Macaronesia, y alejada de la angustia existencial, según la lectura que hace el historiador de arte Germán F. Rodríguez Cabrera, quien afirma en un texto crítico que algunas de estas creaciones “recuerdan a los grabados, una disciplina poco usual en nuestro territorio”
y que la artista aprendió a crear en su Cuba natal.