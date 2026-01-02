Grave caída desde la azotea de una vivienda en Tenerife

Un hombre de 50 años ha sido hospitalizado este viernes, 2 de enero de 2026, tras sufrir una caída desde la azotea de una casa terrera en el municipio de La Laguna, en Tenerife.
El incidente tuvo lugar en la calle El Moral a las 11:25 horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias.
Tras recibirse la alerta, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. Al lugar se desplazó una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
El personal sanitario asistió al afectado, que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado en el momento inicial de la atención, y procedió a su traslado al Hospital Universitario de Canarias.
En el dispositivo intervinieron también agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, que colaboraron en la actuación e instruyeron las diligencias correspondientes.