Una aparatosa caída en el sur de Tenerife obliga a movilizar recursos de emergencia

Una mujer de 71 años ha resultado herida este viernes, 2 de enero de 2026, tras sufrir una caída accidental en la vía pública en el municipio de San Miguel de Abona, en Tenerife.
El incidente tuvo lugar en la calle Chimbesque sobre las 10:47 horas, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias.
Tras recibir la alerta, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó al lugar una ambulancia sanitarizada.
El personal sanitario valoró y asistió a la afectada, que en el momento inicial de la atención presentaba un traumatismo en un miembro inferior de carácter moderado. Posteriormente, fue trasladada en una ambulancia sanitarizada del SUC al Hospital del Sur.
Por su parte, la Policía Local se encargó de instruir las diligencias correspondientes.