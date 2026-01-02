sucesos

La rápida intervención de los bomberos salva la vida de un bebé en Canarias

“Empezar el año salvando una vida es, sin duda, la mejor noticia”, señalaron
Una rápida intervención de los bomberos salva la vida de un bebé en Canarias. Bomberos de Gran Canaria
La madrugada del 2 de enero dejó una historia de esas que recuerdan la importancia de los servicios de emergencia. Eran alrededor de la 01.30 horas cuando un vehículo se detuvo de forma imprevista al encontrarse con una patrulla: en su interior viajaban unos padres que se dirigían a toda prisa al Hospital Materno Infantil, alertados porque su bebé presentaba síntomas de asfixia y estaba perdiendo la consciencia.

Al detectar la gravedad de la situación, los agentes activaron de inmediato el protocolo de emergencia y solicitaron apoyo.

En pocos minutos, efectivos de Bomberos de Gran Canaria acudieron al lugar, proporcionando los primeros auxilios y soporte vital básico al menor mientras se movilizaba una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario.

Gracias a la rápida actuación y a la coordinación con el 112 Canarias, el bebé pudo ser estabilizado en el lugar y trasladado en ambulancia al Hospital Materno Infantil, donde quedó ingresado para su evaluación médica.

Desde el cuerpo de bomberos destacaron que el menor llegó con vida al centro hospitalario y subrayaron que actuaciones como esta ponen de manifiesto la importancia de contar con unos servicios públicos de emergencia bien coordinados y preparados. “Empezar el año salvando una vida es, sin duda, la mejor noticia”, señalaron.

