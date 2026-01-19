CajaCanarias presenta la primera grabación en disco del Festival de Música Religiosa de las Islas

La Fundación CajaCanarias presenta este martes el primer CD en vivo del Festival de Música Religiosa de Canarias, una iniciativa concebida con vocación de continuidad. El trabajo recoge la grabación del concierto celebrado el pasado 13 de marzo de 2025 en la iglesia de Nuestra Señora de Los Dolores, en Las Palmas de Gran Canaria, en el que tuvo lugar el estreno mundial de Satim Gallus Cantabit, del compositor español Tomás Marco, junto a la interpretación de la Misa de Gloria de Giacomo Puccini, bajo la dirección artística de Gregorio Gutiérrez. La presentación tendrá lugar, a partir de las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife.
El acto contará con la presencia de Cristóbal de la Rosa, director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias; Gregorio Gutiérrez, director de orquesta y director artístico del festival, y Tomás Marco, compositor y musicólogo, quienes darán a conocer el contenido artístico del álbum, el proceso de grabación en vivo, el significado de esta iniciativa dentro del Festival de Música Religiosa de Canarias y su proyección, entre otras cuestiones.
A lo largo de sus diecinueve ediciones, el Festival de Música Religiosa de Canarias se ha consolidado como un espacio de referencia para la conservación, difusión y divulgación del repertorio sacro, manteniendo una programación fiel a su filosofía original y comprometida con la diversidad de las tradiciones religiosas. La edición de 2025 ofreció 21 conciertos en 20 municipios del Archipiélago, acercando la música clásica a la ciudadanía en entornos patrimoniales de gran valor simbólico y artístico.
El Festival de Música Religiosa de Canarias cuenta con la colaboración de la Fundación CajaCanarias y el respaldo de las diócesis de Canarias y Nivariense, cuya apoyo resulta clave para la continuidad y el éxito de este proyecto cultural.