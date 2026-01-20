Estas son todas las ayudas económicas en Canarias en 2026: pueden darte miles de euros

En un contexto en el que una parte importante de la población del Archipiélago sigue enfrentando dificultades económicas y sociales —con más del 24% de la población en situación de pobreza o riesgo de exclusión según informes recientes— la combinación de ayudas autonómicas, estatales y municipales conforma un “escudo social” con impacto real para hogares canarios en 2026.
Bono Alquiler Joven en Canarias: hasta 250 euros al mes
Una de las ayudas más relevantes para menores de 35 años es el Bono de Alquiler Joven, gestionado por el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI).
Esta subvención está destinada a jóvenes que arriendan vivienda habitual y está dirigida especialmente a facilitar la emancipación y reducir el coste del alquiler.
¿Qué cubre? Hasta 250 euros al mes durante un máximo de 2 años y pueden presentarse personas de 18 a 35 años con contrato de alquiler en Canarias y determinados requisitos de ingresos.
Renta Canaria de Ciudadanía: prestación económica continuada
La Renta Canaria de Ciudadanía es una prestación económica de carácter regular que se concede mientras se mantengan las condiciones que motivan su concesión (renta, composición familiar, inserción social y laboral).
¿Qué aporta? Es una prestación periódica cuyo importe depende de la situación de la unidad familiar, orientada a garantizar un umbral mínimo de ingresos y promover la inclusión social y laboral.
Esta ayuda es especialmente importante para personas con bajos ingresos o en riesgo de exclusión social en Canarias y se gestiona a través de los servicios sociales de la comunidad autónoma.
Subvenciones a la adquisición de vivienda: hasta 11.000 euros
Canarias mantiene subvenciones destinadas a facilitar la compra de vivienda habitual para personas con determinadas condiciones socioeconómicas.
¿Qué cubre? Hasta 11.000 euros por vivienda, con un límite equivalente al 20% del precio de adquisición.
Estas subvenciones buscan apoyar especialmente a familias o personas con dificultades para acceder a la vivienda en un mercado donde los precios y la demanda presionan los presupuestos familiares.
Subvenciones al alquiler en Canarias para sectores vulnerables
Además del Bono Alquiler Joven, existen líneas de ayuda al alquiler dirigidas a personas con ingresos limitados o situaciones económicas precarias en Canarias.
Estas ayudas se enmarcan en el Plan Estatal de Vivienda y programas autonómicos, y tienen efecto para solicitudes dentro de sus plazos vigentes o convocatorias abiertas.
Ayudas de emergencia social
El Gobierno de Canarias mantiene procedimientos de ayudas de emergencia social para atender situaciones imprevistas o urgentes que afecten el acceso a necesidades básicas.
Estas subvenciones se conceden de forma directa para atender necesidades puntuales, como gastos de vivienda, alimentación o servicios básicos, y se articulan a través de los servicios sociales de los ayuntamientos o de la comunidad.
Incentivos a la contratación y empleo
Existen subvenciones para incentivar la contratación de personas desempleadas en Canarias mediante aportes directos a empresas y entidades que formalicen contratos.
Hasta 7.000 euros por contrato indefinido y cantidades menores según la duración y características del contrato.
Estas ayudas están diseñadas para fomentar el empleo estable y apoyar a personas sin empleo de larga duración o con dificultades para reincorporarse al mercado laboral.
Ayudas a proyectos sociales y colectivos vulnerables
Entidades como la Fundación MAPFRE Canarias mantienen convocatorias de ayudas a proyectos sociales para 2026 con impacto en colectivos vulnerables (infancia, discapacidad, exclusión social).
Este tipo de ayudas, aunque gestionadas por entidades privadas sin ánimo de lucro, generan recursos concretos dirigidos a mejorar la vida de grupos sociales y pueden representar ingresos o apoyos materiales para ONG, asociaciones o colectivos locales.
¿Cómo acceder a estas ayudas?
- Muchas de estas ayudas requieren estar empadronado en Canarias y cumplir requisitos de ingresos, situación familiar o contrato de alquiler.
- Para la mayoría, la sede electrónica del Gobierno de Canarias permite tramitar solicitudes, presentar documentación y consultar plazos.
- Servicios sociales municipales y consejerías autonómicas son también puntos de orientación y apoyo para completar trámites.