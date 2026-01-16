Un total de 727 menores vulnerables en Santa Cruz de Tenerife, atendidos por una plantilla de 24 personas

Los equipos de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia, dependientes del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), prestan ayuda a un total de 727 menores en situación de vulnerabilidad en Santa Cruz de Tenerife. Distribuidos en los cinco distritos, un total de 23 profesionales conforman la actual plantilla encargada de estos niños y niñas, además de una trabajadora social que se encuentra de baja médica. Así lo respondió ayer la concejala del área, Charín González, a una pregunta formulada por el grupo socialista en comisión de control.
Los datos facilitados por el área a fecha 31 de diciembre de 2025 revelan que de este total, 548 menores se encuentran en diligencias previas; 93 registran una propuesta de incoación; 9 están en situación de propuesta de declarar; 75 ya declarados; y otros dos están en propuesta de archivo. Por zonas, Ofra cuenta con más menores atendidos o siendo objeto de estudio por parte de los equipos especializados, con 216; seguido de Barranco Grande con 184; Salud con 94; Centro con 80; Gladiolos con 63; Añaza con 57; y Anaga con 33.
En cuanto a los profesionales que trabajan con estos menores, el perfil es de educadores sociales, trabajadores sociales y psicólogos.
Cabe recordar que el pasado mes de junio, la concejala del PSOE, Alana Chinea, llevó ante el pleno municipal una denuncia de los trabajadores del Negociado de Infancia y Familia en el Ayuntamiento de Santa Cruz respecto la falta de personal que sufría dicha unidad. En un escrito que estos profesionales enviaron al Consistorio, los trabajadores alegaban que era imposible garantizar mínimamente la integridad física y moral de los menores más vulnerables del municipio ante la falta de medios humanos, lo que impedía “atender en condiciones dignas” a la infancia en riesgo en la capital.
En dicho escrito, la plantilla también denunciaba que la “inatención a los niños, niñas y adolescentes en Santa Cruz es una forma de maltrato institucional”, por lo que podría producir consecuencias legales para el Ayuntamiento.