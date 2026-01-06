Canarias contará con cazas Eurofighter y radares de última generación

El jefe del Mando de Canarias, el teniente general Julio Salom, anunció este martes nuevos pasos en la modernización de las Fuerzas Armadas en el Archipiélago, con la futura incorporación de los cazas Eurofighter del Plan Halcón y la actualización de los radares de Gran Canaria y Lanzarote, que serán de tecnología avanzada y producción nacional.
Salom dio a conocer estas mejoras durante su intervención en la Capitanía General de Canarias con motivo de la Pascua Militar, un acto en el que también evocó la conmemoración del Día de las Fuerzas Armadas celebrada el pasado mes de junio en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.
En el discurso, difundido posteriormente por el Mando de Canarias, el alto mando abordó la realidad de la inmigración irregular, con especial atención a la situación de los menores. Reconoció que “no todo han sido buenas noticias en 2025” y destacó el trabajo diario de Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo, Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales.
Salom recordó que Canarias continúa siendo una de las principales puertas de entrada de la ruta atlántica, aunque subrayó que se ha producido “un descenso superior al 60% respecto al año anterior”, resultado, entre otros factores, de la colaboración con los países de origen.
En el ámbito internacional, el teniente general describió un escenario marcado por la inestabilidad global, aludiendo a la guerra en Ucrania y al conflicto en Gaza, además de otros focos de tensión en Líbano, Siria, Somalia, Yemen o Sudán. En este contexto, defendió la necesidad de adaptar las Fuerzas Armadas a los desafíos actuales y aseguró que “España debe disponer de un nivel de preparación y disponibilidad acorde con las amenazas y con su posición estratégica”.
Durante su alocución, hizo hincapié en el papel operativo de Canarias dentro del Mando Operativo Terrestre, recordando que desde el Archipiélago se participa de forma continua en misiones de presencia, vigilancia y disuasión en las Islas, así como en Ceuta, Melilla, Baleares y los peñones de soberanía.
El jefe militar dedicó un apartado a las misiones internacionales, mencionando el reciente regreso de cerca de 500 efectivos de la Brigada Canarias XVI desplegados en Líbano, una operación que calificó de “especialmente compleja y arriesgada”, y la participación del Mando de Canarias en la misión que España desarrolla en Irak bajo mandato de la OTAN.
Asimismo, destacó las labores de cooperación militar en países como Senegal, Mauritania, Cabo Verde, Ghana y Benín, poniendo en valor especialmente los trabajos en Mauritania y Ghana, que, según señaló, “refuerzan la proyección africana de nuestro Mando”.
Otro de los ejes de su intervención fue la transformación de las Fuerzas Armadas, con referencias al proyecto Ejército 2035 y a la incorporación progresiva de nuevas capacidades tecnológicas. No obstante, subrayó que el elemento humano sigue siendo determinante: “Nada de esto tendría sentido sin nuestro principal activo: los soldados, depositarios de valores y del sentido del deber”.
Salom también tuvo palabras de reconocimiento para el Mando Aéreo de Canarias, al que calificó como un pilar fundamental de la seguridad del Archipiélago. Recordó que los cerca de 2.000 aviadores destinados en las Islas han desarrollado durante 2025 su labor permanente de vigilancia del espacio aéreo, gestionando casi un millón de trazas y garantizando la cobertura de búsqueda y salvamento en una superficie que supera el millón y medio de kilómetros cuadrados.
“Nuestros aviadores aseguran a diario la defensa aérea de Canarias”, afirmó, resaltando además su participación en maniobras como Ocean Sky 25 y su apoyo en emergencias recientes, como la dana de Valencia y los incendios forestales.
En cuanto al Mando Naval de Canarias, puso en valor la actuación de los Buques de Acción Marítima tanto en tareas de vigilancia en el Estrecho, el mar de Alborán y la zona marítima con Marruecos, como en despliegues en África Occidental y el Golfo de Guinea.
La Guardia Civil ocupó igualmente un lugar destacado en su intervención. Salom elogió su labor en la lucha contra el narcotráfico, la seguridad ciudadana y los rescates, recordando que “a lo largo de 2025 se ha auxiliado a más de 12.000 personas”, y resaltando su “espíritu benemérito”.
También reconoció el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en incendios e inundaciones tanto en Canarias como en la Península, y destacó la cooperación constante entre las Fuerzas Armadas y las instituciones civiles del Archipiélago.
De cara al futuro, avanzó nuevos retos operativos y tecnológicos, además de un calendario cargado de conmemoraciones históricas con protagonismo canario. En especial, anunció la preparación de los actos con motivo del 250 aniversario de la participación militar española en la independencia de Estados Unidos, que se celebrará en 2026.
En ese contexto, recordó el papel de Tenerife a través de la familia Gálvez, Matías y su hijo Bernardo, así como la contribución de más de 4.000 canarios asentados en Luisiana, que fueron clave en la creación del Batallón Fijo. Con motivo de esta efeméride, el Mando de Canarias, con el apoyo del Centro de Historia y Cultura Militar, organizará en Puerto de la Cruz exposiciones y conferencias para divulgar este legado histórico.