Caracoles recibe a 2026 con nueva canción: ‘Todo o nada’

Caracoles presenta un nuevo sencillo, titulado Todo o nada, que supone una evolución hacia un sonido vanguardista que no pierde de vista la raíz, explorando la conexión entre los opuestos. Bajo la dirección musical de Miguel Manescau, el grupo Caracoles explora nuevas texturas arropadas por los arreglos del propio Manescau, junto a Sergio Díaz, Fabián Rosquete y David González.
En este paisaje sonoro, la voz de Nuria Hernández define el carácter de la pieza musical. Una interpretación que envuelve al oyente en un viaje sensual y evocador, cargado de matices. La canción, compuesta por Fabián Rosquete y Nuria Hernández, ha sido grabada, mezclada y masterizada por Jonás García en Superstereo Recording Studio, elegido Mejor Estudio de Grabación en los Premios Canarios de la Música 2025.
El resultado es una pieza de alta fidelidad que disecciona el encuentro entre el todo y el nada como elementos semejantes. El lanzamiento se completa con una propuesta visual dirigida por Víctor Outón, en la que la cámara parece observar escenas privadas a través de la mirilla de una puerta.