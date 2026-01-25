17 años de cárcel por agresión sexual y sadomasoquismo a una menor de 14 años en Tenerife

El Tribunal Supremo (TS) ha hecho firme la condena a 17 años de cárcel y el pago de 15.000 euros a un hombre que entonces tenía 35 años por agresión sexual a una menor de 14 años en 2021, a la que exhibía material de actos de tipo sadomasoquista.
En el fallo inicial de la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife corroborado ahora, se imponen 10 años por un delito de agresión sexual continuado y otros siete por corrupción, en ambos casos con el agravante de que la víctima tenía menos de 16 años que es la edad de consentimiento en España.
En su recurso el procesado cuestionaba las pruebas aportadas y reiteraba que no sabía la edad real de la joven, que su comportamiento sexual no se correspondía con los años que tenía y que su apariencia era de 17 años.
Pero se confirmó el procesado admitió en redes sociales saber que la joven era menor de 16 años.
El TS considera probado que el procesado obligó a la víctima a crear un correo electrónico y un perfil en Instagram para enviarle fotografías pornográficas y propiciar encuentros de carácter sexual.
Transcurridos dos meses la joven decidió finalizar la relación, lo que enfadó al acusado por lo que en varias ocasiones cedió a los deseos del hombre, que grabó fotografió y conservó en su teléfono imágenes de contenido sadomasoquistas.
Los hechos fueron finalmente denunciados por el padre de la menor y a continuación un informe psicológico determinó que la hija presentaba un daño compatible con Trastorno de Estrés Postraumático y Adaptativo de tipo ansioso.