Cierra el blog gastronómico Salsa de Chiles de Carlos Maribona

La dirección de ABC ha decidido cerrar en los próximos días todos los blogs que publica el periódico, entre ellos el dedicado a la gastronomía Salsa de Chiles del periodista Carlos Maribona, quien señala que “al parecer se han quedado viejos y los tiempos exigen otros modelos. En un mundo vertiginoso, donde priman la brevedad y la instantaneidad, no queda mucho sitio para la reflexión o para el comentario sosegado”, tras más de 20 años información clara y veraz del acontecer del mundo culinario preferentemente español.
Maribona, un defensor y divulgador de la gastronomía de Tenerife
Carlos Maribona ha sido un defensor y divulgador de la gastronomía de Tenerife y de las Islas Canarias que le llevó a recibir en los XXIII Premios de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS, que en aquel momento dirigía el fallecido Manuel Iglesias, el reconocimiento a la Mejor Labor de Promoción de la Gastronomía precisamente por su blog Salsa de Chiles. Maribona, un periodista de raza, continuará en las páginas y la web de ABC, en los periódicos regionales de Vocento, en 7 Caníbales, en XL Semanal y por supuesto como @salsadechiles, en Twitter e Instagram.
Maribona ha contribuido al reconocimiento nacional de Tenerife
Maribona, sin duda, ha sido uno de los más firmes valedores y apoyos que ha tenido la transformación de la gastronomía y sus vinos de Tenerife. Sus frecuentes visitas a la isla, con sus crónicas detalladas del acontecer culinario, han contribuido a que nuestros productos, nuestros cocineros, nuestra singularidad y, en definitiva, el sector de la restauración esté hoy en el boca a boca nacional.
Samantha Vallejo-Nájera se despide del jurado de MasterChef tras 13 años
El talent gastronómico MasterChef empieza el año con cambios significativos. El más importante de ellos es que Samantha Vallejo-Nájera se despide del programa después de diez años y casi 40 ediciones. Asi que el histórico jurado formado por los chef Pepe Rodríguez y Jordi Cruz no contará con la presencia de su compañera. Le sustituirá Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha. Hay que decir que Samantha no abandona la televisión ni sus negocios de restauración y catering y RTVE avanza que participará en nuevas iniciativas.
La influencer Marta Sanahuja, o Delicious Martha, sustituirá a Samantha
La persona elegida para sustituir a Samantha en el jurado es la barcelonesa Marta Sanahuja, creadora de contenido gastronómico y conocida en las redes sociales como Delicious Martha (@deliciousmartha), quien cuenta con más de dos millones de seguidores. Sanahuja se ha mostrado “demasiado feliz” por esta incorporación y se declara “fiel defensora de que la comida entra por los ojos y debe hacerte disfrutar y vivir una experiencia que sea realmente buena”. Marta aportará una mirada muy conectada a las redes sociales y a los creadores de contenido gastronómico.
La guindilla: los quesos canarios
Los quesos canarios, pese a los numerosos reconocimientos en los certámenes internacionales, siguen siendo los grandes olvidados en el sector de la restauración. Mientras en otras comunidades con una industria artesanal de productos lácteos ocupan un papel relevante en los restaurantes, Canarias sigue mateniéndolos en el olvido. Ya no se trata de imitar al Taste 1973 del chef Diego Schattenhofer con su carro de quesos canarios, seleccionados por Iván Alfaro, que tampoco es mala idea, sino de tener más presencia en el menú, al igual que el buen jamón ibérico que está más generalizado.