Las cofradías de Canarias cierran ante “obligaciones peligrosas e inaplicables” que amenazan con la supervivencia de la pesca

Las cofradías de pescadores de Canarias cerrarán el lunes, 19 de enero, en protesta por la nueva normativa europea de control pesquero, que consideran “ilógica e injusta” y que aseguran que afecta “gravemente” a todo el sector en España.
Así lo han anunciado este viernes en un comunicado el presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, Lorenzo Brito, y sus responsables en la provincia de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Gabriel Jiménez y Víctor Díaz, respectivamente.
El recientemente modificado Reglamento de Control Pesquero “impone obligaciones absurdas, peligrosas e inaplicables, poniendo en jaque la viabilidad de la flota de bajura y costera, la seguridad marítima y el propio sentido común”, argumentan los promotores de esta protesta solidaria con el conjunto del sector en España.
“Entre las medidas más controvertidas se encuentra la imposición de un preaviso de llegada a puerto de cuatro horas para embarcaciones que faenan a pocos minutos de la costa y la exigencia de registrar capturas desde el ‘kilogramo cero’, lo que genera inseguridad jurídica, incrementa el riesgo de accidentes y sanciones arbitrarias, y supone una desconexión total de la realidad operativa del sector”, explican en su nota.
En rechazo de estas medidas, el lunes 19 de enero a las 15.00 horas todas las cofradías de Canarias se concentrarán de forma simultánea, coincidiendo con la reunión técnica convocada en la Secretaría General de Pesca en Madrid, a la que asistirán representantes del sector pesquero de toda España, incluida Canarias.
El objetivo de esta concentración es visibilizar el rechazo unánime del sector a una normativa que amenaza la supervivencia de la pesca artesanal y costera.
Posible cierre indefinido de las cofradías
Dependiendo del resultado de dicha reunión, y en caso de no alcanzarse un acuerdo satisfactorio que atienda las demandas del sector, no se descarta la posibilidad de un cierre indefinido de las cofradías y la convocatoria de una gran manifestación ante la Delegación del Gobierno, avanzan.
Las cofradías de Canarias exigen al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación “que actúe con responsabilidad y defienda ante la Comisión Europea las flexibilidades que el propio derecho de la Unión contempla, evitando así un daño irreparable a miles de familias y al suministro de pescado fresco de proximidad“.
El sector pesquero artesanal subraya que “necesita, más que nunca, la solidaridad de la ciudadanía canaria y un apoyo unánime de sus representantes políticos”, a quienes insta a “demostrar que su responsabilidad ante el sector primario canario está por encima de sus siglas e intereses”.