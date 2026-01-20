Veinticuatro colectivos ecologistas llevan a los tribunales el Plan Rector del Teide

Llevan meses alertando de que “el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) convierte al Teide en un parque temático”. Una denuncia pública que los colectivos ecologistas han trasladado ahora al terreno judicial. Un total de 24 asociaciones anunciaron ayer la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra el Decreto 182/2025, de 1 de diciembre, por el que se establecen las directrices de conservación, uso público e investigación del Parque Nacional del Teide.
Según un comunicado firmado por colectivos de todo el Archipiélago -entre los que se encuentran la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), la Fundación Canaria Telesforo Bravo-Juan Coello o Ecologistas en Acción Lanzarote-, “la aprobación de este PRUG supone un grave retroceso en la conservación” de este espacio protegido. A juicio de estas organizaciones, el nuevo documento normativo resulta perjudicial para los intereses medioambientales y es fruto del “cachanchanismo político que gobierna la Isla”.
Este recurso y el nuevo plan de gestión coinciden con el traspaso total de las funciones de gestión y conservación del Parque Nacional del Teide del Gobierno de Canarias al Cabildo de Tenerife. En este contexto, los ecologistas acusan a ambas administraciones de actuar “en contra de la ley y del respeto que se le debe al símbolo natural de Tenerife”. Todo ello, “acompañado de una bochornosa campaña de lavado de imagen desplegada por la influencer que preside el Cabildo”.
Ante esta situación, advierten de que “no se va a permitir que se salgan con la suya” y no descartan “otras muchas acciones en defensa de la legalidad y de la protección de este espacio cada vez menos protegido”.
“Parque temático”
Eustaquio Villalba, portavoz de ATAN, no tiene dudas: “Lo que busca el Cabildo es ganar dinero, no proteger el Parque Nacional”, afirma en declaraciones a DIARIO DE AVISOS. De entre los “muchos” aspectos que le preocupan del nuevo PRUG, destaca, entre otros, la autorización de carreras multitudinarias, como la Bluetrail “que antes estaban prohibidas”, así como la autorización de rodajes cinematográficos en el Teide, “cuando antes solo se permitían documentales de carácter científico”.
También alerta de la falta de control sobre especies introducidas, como el muflón, o del número excesivo de colmenas, “que está desplazando a los insectos polinizadores autóctonos”, y contribuyendo a que plantas como la retama estén en proceso de desaparición.
Todo ello se produce tras un largo proceso de tramitación del PRUG y lo que los ecologistas denuncian como un “secuestro” durante más de año y medio por parte del Cabildo del documento del Plan Rector. “Hubo un primer borrador que salió a información pública, en el que participamos y participó mucha gente. Pero luego, sin consultar a nadie, introdujeron los cambios que quisieron, y ese fue el documento que finalmente se presentó”, apunta Villalba.
Con respecto a este nuevo proceso judicial, el portavoz de ATAN afirma que han planteado el recurso con “argumentos sólidos” y que “serán los jueces quienes decidan”. Caso abierto en el asunto de la conservación del Teide, que -como en otros puntos de la Isla- pone de manifiesto la difícil conciliación entre los intereses económicos y la protección del territorio.