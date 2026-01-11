Clau Blanco salva los muebles en un flojo partido del Costa Adeje Tenerife Egatesa en Riazor (1-1)

El debut de Yerai Martín en el banquillo del Costa Adeje Tenerife Egatesa se saldó con un empate ante el Deportivo (1-1) en el Abanca Riazor, en choque correspondiente a la decimoquinta jornada de la Liga F Moeve.
Clau Blanco, avanzada la segunda parte, neutralizó la ventaja local con un soberbio disparo al palo largo que se coló en la portería de la guardameta portuguesa Inés Pereira.
Lo que funciona no se toca y Yerai Martín respetó esa máxima futbolística con un once que no difería en nada de los de Eder Maestre. Nay Cáceres fue la guardameta titular, con la defensa de cinco de siempre, la entrada en la sala de máquinas de Sandra Castelló en lugar de Amani, que se marchó al Bayern de Múnich tras pago de cláusula, y arriba Ouzraoui y Gramaglia. Una zona de ataque debilitada por las ausencias de Carlota Suárez y de Iratxe Pérez.
La primera parte del Costa Adeje Tenerife Egatesa fue para olvidar, con un juego con pocas ideas, carente de profundidad y sin crear peligro real sobre los dominios de Inés Pereira. Eso sí, las guerreras se dejan el alma sobre el verde aunque en esta ocasión no mereció llevarse los tres puntos ante un Deportivo que jugó el partido que le convenía tras adelantarse muy pronto, minuto 12, en el marcador con el tanto de la brasileña Millene Cabral.
En la segunda parte, la entrada de Koko, por Paola Hernández, reactivó el juego blanquiazul con más profundidad por la banda de la futbolista africana, aunque el Costa Adeje adoleció de fondo físico para ir a por el partido ante un Deportivo que daba por bueno el punto ante un rival superior como así demuestra la clasificación.
Primera parte para olvidar del Costa Adeje Tenerife Egatesa
Tras unos primeros minutos de tanteo, el Costa Adeje se acercó al área rival en el minuto 10 con un centro de Aleksandra por banda derecha al área que remató Gramaglia de cabeza por encima de los tres palos.
En una acción aislada, y ante la pasividad defensiva de Elba y Cinta, Millene adelantó a su equipo en el minuto 12 con un disparo lejos del alcance de Nay Cáceres (1-0).
En los minutos 25 y 26, la argentina Gramaglia remató primero de cabeza por alto y luego no llegó por muy poco a rematar un gran centro de Aleksandra desde la banda derecha. Unos minutos después, en el 31, la colegiada Ainara Andrea Acevedo pasó por alto la segunda amarilla a la lateral local Samara por pisar a Clau Blanco. Antes de llegar al descanso destacar un disparo de Natalia Ramos centrado que bloqueó Inés Pereira con sus manos (31′), un lanzamiento desde larga distancia de Espe Pizarro que salió desviado (40′), y una acción individual, en el tiempo de prolongación de Ainhoa Marín por línea de fondo que culminó con un disparo al exterior de la red.
Antes, en el minuto 46, el entrenador local solicitó la revisión en el Football Video Support por una posible tarjeta roja a Patri Gavira, que derribó a Millene cuando esta encaraba la portería de Nay Cáceres. La árbitra, tras visionar la acción, determinó que no había nada porque Gavira utilizó legalmente su cuerpo para cortar el avance de la brasileña. Por cierto, en dicha acción se lesionó Millene que tuvo que salir en camilla por caer en mala posición. Con el 1-0 se llegaba al descanso.
Clau, al rescate
En la reanudación, el partido transcurría como en la primera parte con control del juego del Deportivo ante un rival que seguía deambulando por el terreno de juego. Las gallegas pudieron aumentar el marcador en el inicio del segundo tiempo con un remate a bocajarro de Espe Pizarro en el área chica que detuvo Nay Cáceres en dos tiempos.
En el minuto 60, fue el entrenador del Costa Adeje Tenerife Egatesa, Yerai Martín, el que solicitó la intervención del Football Video Support por derribo a Patri Gavira dentro del área, tras un saque de esquina lanzado por Natalia Ramos. Tras la pertinente revisión, la colegiada dictaminó que no había acción punible de la defensora del Deportivo, que agarró ligeramente a la gaditana de la cintura.
Tres minutos más tarde, en el 63, una jugada trenzada del Deportivo lo culminó Lucía Rivas con un disparo que bloqueó Gavira desviando el esférico a córner.
En el minuto 67 llegó el primer cambio en el equipo blanquiazul con la salida de Paola Hernández y la entrada de Koko. La marfileña dotó de profundidad al ataque del CD Tenerife femenino y sembró en pocos minutos el pánico al equipo local con su velocidad y desborde.
En el minuto siguiente, el 68, en una acción aislada llegó el balón a Clau Blanco que soltó un derechazo al palo largo que se coló en la portería de Inés Pereira. En el 81 llegó el segundo y último cambio en las visitantes con la entrada de Mari Jose por Ouzraoui.
Las dos últimas ocasiones del partido fueron para las blanquiazules en los minutos 81 y 88. En la primera de ellas, un centro desde la línea de fondo de Aleksandra fue rematado en boca de gol por Gramaglia pero el balón lo detuvo la guardameta del Deportivo. La segunda llegó tras un libre directo, tras derribo a Koko en el lateral del área, que ejecutó Natalia Ramos a las manos de Inés Pereira.
FICHA TÉCNICA
1 DEPORTIVO DE LA CORUÑA: Inés Pereira, Samara Ortíz, Vera Martínez, Paula, Olaya, Raquel García, Espe Pizaro, Ainhoa Marín, Elena Vázquez, Millene Cabral y Lucía Martínez. También jugaron Lucía Rivas, Marina Artero, Bárbara Latorre, Paula Novo y Redru.
0 COSTA ADEJE TENERIFE EGATESA: Nay Cáceres, Aleksandra, Cinta, Elba, Patri Gavira, Clau Blanco, Natalia Ramos, Sandra Castelló, Paola Hernández, Ouzraoui y Gramaglia. También jugaron: Koko y Mari Jose.
GOLES: 1-0, min 12: Millene. 1-1, min 68: Clau Blanco.
ÁRBITRA: Ainara Andrea Acevedo. Asistida en las bandas por Raquel Díaz y Elena Martínez. Mostró cartulinas amarillas a las locales Samara Ortíz, Espe Pizarro y Raquel García. Por parte visitante a Koko y Mari Jose.
INCIDENCIAS: Abanca Riazor.