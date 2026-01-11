El CV Santa Cruz Cuesta Piedra, campeón de la Copa Princesa; Lisbet Arredondo, MVP

Santa Cruz Cuesta Piedra se coronó campeón de la Copa Princesa 2026 tras imponerse al conjunto anfitrión, UCAM Torrejón, por 3-1 en una final disputada en el Pabellón Municipal de Torrejón de Ardoz, que presentó un ambiente inmejorable con el aforo completo.
El equipo tinerfeño levantó por primera vez el trofeo tras un encuentro de alto nivel competitivo, decidido en buena medida por la actuación de Lisbet Arredondo, elegida MVP del torneo. Los parciales fueron 21-25, 25-20, 25-12 y 25-17.
La final arrancó con máxima igualdad. El primer set cayó del lado local (21-25), empujado por el apoyo de la grada y el liderazgo ofensivo de Katarina Osadchuk. Lejos de acusar el golpe, Santa Cruz Cuesta Piedra ajustó su juego en el segundo parcial, elevó la intensidad y encontró en la experiencia de Arredondo el impulso necesario para empatar el duelo con un 25-20.
A partir de ese momento, las canarias tomaron el control del partido. El tercer set, resuelto con claridad (25-12), marcó el punto de inflexión: solidez en bloqueo, eficacia en ataque y orden defensivo para frenar los intentos de reacción del UCAM Torrejón. La dinámica se mantuvo en el cuarto y definitivo parcial, que concluyó 25-17 y certificó el título.
Más allá del marcador, la final dejó una imagen de excelente organización, un ambiente sobresaliente y un alto nivel deportivo, consolidando el crecimiento de la Copa Princesa y el compromiso de Torrejón de Ardoz con el deporte de élite.