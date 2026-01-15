Dactah Chando publica ‘Mercy’, un adelanto del que será su nuevo álbum

El artista y productor canario de reggae Dactah Chando comienza el año con la publicación del primer sencillo del que será su nuevo álbum, previsto para el mes de abril. Esta degustación inicial es Mercy, que ya puede escucharse en las plataformas digitales.
Con base en Tenerife, Dactah Chando es reconocido como una de las voces más destacadas del reggae contemporáneo europeo. Activo desde 2009, su trayectoria se ha construido sobre la coherencia artística, un contenido lírico consciente y una sólida base de roots reggae, combinada con un enfoque de producción moderna y refinada.
Mercy representa un paso significativo en la actual etapa artística de Dactah Chando. Mientras que la mayor parte de su repertorio está en español, este nuevo single está interpretado en inglés, reforzando esa perspectiva e interés internacional.
La canción explora temas de compasión, empatía y conciencia humana, transmitiendo un mensaje universal arraigado en los valores clásicos del reggae, el mirar hacia los demás.
El tema ha sido mezclado por el ingeniero Umberto Echo, valorado por su influyente trabajo dentro de la escena europea de reggae y dub. Su enfoque distintivo en el sonido y la espacialidad aporta una dimensión poderosa y contemporánea a la producción, fortaleciendo aún más el impacto y la autenticidad de la canción.
El videoclip de Mercy, dirigido por Iombi García, ya está disponible en YouTube, con una estética que refleja la sensibilidad de la canción.