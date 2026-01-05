‘Dancing all night long’, el cuarto adelanto del álbum de debut de Postcode

Tras los lanzamientos de los temas Lost, Hold my hand e In your eyes, la banda tinerfeña Postcode continúa ampliando el universo de su álbum de debut, Broadcast from nowhere, con Dancing all night long, su cuarto sencillo y una de sus propuestas más luminosas y expansivas hasta la fecha. El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales.
Inspirada en los grandes himnos del pop y el glam rock de los años 70 y 80, Dancing all night long es una celebración de la música como refugio, liberación y punto de encuentro.
La canción invita a dejar atrás el peso del pasado y abrazar el presente: “Tonight we own the hours / We’ll never be this young”. Con estribillos coreables, una melodía expansiva y un mensaje esperanzador, el tema transforma el baile en un acto de sanación colectiva: “We are healing to this melody”.
El resultado es un himno feel-good, épico y emocional, pensado para sonar alto, unir voces y convertir la pista de baile en un espacio de libertad compartida. Dancing all night long fue compuesta, escrita y producida por Postcode en 2025, consolidando la identidad creativa y autoral de la banda. Como se ha apuntado, el tema forma parte del álbum Broadcast from nowhere, cuyo lanzamiento está previsto para el 13 de febrero.
Siguiendo la línea sonora del proyecto, el single fue mezclado por Ruadhri Cushnan, ingeniero ganador de un Grammy (Beyoncé, Shawn Mendes, Tom Odell), y masterizado por Stuart Hawkes, uno de los referentes internacionales del mastering (Amy Winehouse, Ed Sheeran, Lorde), aportando profundidad, brillo y carácter global al sonido de la banda.
Postcode continúa afianzando su crecimiento internacional, con presencia en radios y medios especializados de Reino Unido y Estados Unidos. Con cada lanzamiento, la banda amplía su audiencia.