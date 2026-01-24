La DGT impone nuevas restricciones a los patinetes eléctricos: habrán multas de hasta 1.000 euros desde este mes

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha a partir del 26 de enero una nueva regulación que afecta directamente a los usuarios de patinetes eléctricos y otros Vehículos de Movilidad Personal (VMP). A partir de esa fecha, algunos modelos deberán cumplir requisitos adicionales para poder circular legalmente.
La principal novedad es la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil para aquellos patinetes que superen los 25 kilos de peso y puedan alcanzar velocidades superiores a los 14 kilómetros por hora. Esta exigencia, recogida en la Ley 5/2025, entra en vigor tras finalizar el periodo transitorio previsto en la norma y no implicará la inscripción del vehículo en ningún registro oficial.
Por el contrario, los VMP que no alcancen esos límites quedan excluidos de esta obligación. Junto a esta medida, Tráfico también impondrá el uso de la señal luminosa V16, un dispositivo que ya es obligatorio para el resto de vehículos y que ha generado críticas desde su aprobación.
Lo que finalmente no se aplicará es la matriculación de los patinetes. La DGT ha descartado esta opción al considerar que todavía no existe un sistema operativo que permita gestionar un registro eficaz de este tipo de vehículos. Aunque el desarrollo técnico está terminado, el organismo explica que aún se tramita el real decreto que dará respaldo legal a la inscripción de los VMP.
El incumplimiento de la nueva normativa podrá acarrear sanciones que oscilan entre 200 y 1.000 euros. El seguro obligatorio, gestionado a través del Consorcio de Compensación de Seguros, servirá para cubrir daños personales en caso de accidente con terceros, aunque no incluirá desperfectos materiales.
Además, la DGT avanza en la aplicación de otra norma que obligará a que los patinetes cuenten con un certificado de circulación. En este caso, los modelos adquiridos antes del 21 de enero de 2024 estarán exentos hasta 2027, mientras que los comprados después de esa fecha deberán disponer de dicha certificación desde su adquisición.