El “efecto Spring” tras medio año de la adquisición de Mare Nostrum

Hay movimientos que redefinen un sector. La reciente trayectoria de Spring Hotels se ha convertido en el caso de estudio más relevante del turismo nacional tras ejecutar la mayor adquisición de la historia hotelera en España: el complejo Mare Nostrum Resort. Lo que comenzó como un proyecto familiar de enfoque regional es hoy un actor estratégico que compite en la liga de los grandes grupos internacionales.
Un liderazgo avalado por el sector financiero
La solidez de este crecimiento ha sido refrendada en el marco de FITUR 2026. CaixaBank, a través de sus premios Hotels & Tourism, ha otorgado a Miguel Villarroya, CEO de Spring Hotels, el galardón al ‘Liderazgo Transformador’. El premio reconoce la audacia de pilotar una expansión de récord manteniendo la rentabilidad y una visión a largo plazo en un mercado global de alta complejidad.
“Ejecutar la compra es solo la mitad del trabajo; ahora el reto es la integración y la optimización de estos activos”, ha manifestado Villarroya. Para el directivo, la adquisición no es un fin, sino el inicio de una metamorfosis: “No hemos comprado hoteles para mantenerlos, sino para transformarlos bajo el sello de Spring”.
La “Hospitalidad Real” frente a la despersonalización
En un momento en el que el debate sectorial oscila entre la saturación y la automatización fría, Spring Hotels ha defendido en las mesas de debate de la feria un modelo de excelencia operativa. Su filosofía apuesta por una innovación que no sustituye, sino que potencia el factor humano.
La cadena utiliza la tecnología para eliminar fricciones operativas y burocracia interna, con un objetivo único: liberar tiempo para que sus equipos puedan centrarse en la atención directa al huésped. Es lo que la dirección define como “hospitalidad real”, una ventaja competitiva que busca devolver el protagonismo a la experiencia personal sobre el proceso digital.
2026: la próxima frontera del lujo en Tenerife
La hoja de ruta del grupo para este ejercicio es ambiciosa. Dentro de su estrategia de crecimiento exponencial, Spring Hotels ha anunciado la reforma del Hotel Cleopatra Palace para finales de año.
Este proyecto no es una simple renovación de infraestructura; se trata de una apuesta por el “nuevo lujo experiencial”. El objetivo es elevar este icono del sur de Tenerife para satisfacer a un viajero del siglo XXI que busca identidad, exclusividad y una conexión genuina con el destino.
Con seis establecimientos estratégicos y un volumen de activos sin precedentes, Spring Hotels cierra su presencia en Madrid consolidada como un motor de transformación. Su mensaje para el sector es claro: el futuro de la industria turística española depende de la capacidad de las empresas para combinar la ambición financiera con una excelencia operativa impecable a escala nacional.