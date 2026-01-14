El Auditorio de Tenerife coproduce ‘Les Ballets Spagnols de La Argentina’

El espectáculo Les Ballets Spagnols de La Argentina, que dirige Antonio Najarro, se ha estrenado en la sede de Fundación Juan March en Madrid, que acoge hasta el sábado un total de siete funciones. La propuesta cuenta con la coproducción de la Fundación Juan March, el Auditorio de Tenerife, los teatros de la Zarzuela y la Maestranza, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada y el Palau de les Arts de Valencia.
El consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, quien pone de relieve la calidad de esta coproducción, resalta, asimismo, que “una tinerfeña, Yaiza Pinillos, ha sido la encargada de los diseños de vestuario”.
El espectáculo se escenifica en el Auditorio de Tenerife los días 5 y 6 de junio, para visitar luego Granada, el 11 de julio; Valencia, los días 23 y 24 de octubre; de nuevo Madrid, del 10 al 13 de diciembre, y Sevilla, el 30 de enero de 2027.