El Cabildo aporta 90.000 euros para fondos de las bibliotecas públicas

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Cultura, Museos y Deportes, va a aportar una cuantía total de 90.000 euros a la dotación de fondos bibliográficos y audiovisuales de las bibliotecas públicas municipales centrales de la Isla, según avanza el consejero insular del área, José Carlos Acha.
El consejero destaca que “el Cabildo de Tenerife, en función de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio económico, subvencionará la adquisición de fondos bibliográficos para las bibliotecas públicas municipales centrales, con el fin de mejorar la colección básica de interés general”.
RENOVACIÓN DE LAS COLECCIONES
“Los 31 municipios de la Isla se han beneficiado del reparto -detalla José Carlos Acha-, distribuyéndose un total de 6.123 títulos, para lo que se ha aportado 90.000 euros” desde la Corporación insular.
El consejero de Cultura y Museos expone que la finalidad de esta iniciativa es “dotar a los centros bibliotecarios con una oferta actualizada y renovada de las colecciones bibliográficas y audiovisuales, garantizando la calidad en la prestación del servicio público que ofrecen, a la vez que se da cumplimiento a las líneas de apoyo a la creación y mantenimiento de colecciones en distintos soportes documentales”.
Las bibliotecas beneficiarias de esta aportación dirigida a fondos bibliográficos y audiovisuales deben ser de titularidad municipal, con un horario mínimo de apertura al público de 15 horas por semana, estar consideras como infraestructuras bibliotecarias centrales del municipio y tener suscrito el convenio de colaboración para la ejecución del Plan Insular de Bibliotecas 2016-2025. El plazo establecido para proceder a la justificación de la subvención que reciban finalizará el 30 de junio de 2026.