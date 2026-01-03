cultura

El Cedocam amplía hasta el 9 de enero la exposición bibliográfica sobre Brasil

La muestra ha despertado gran interés desde su misma apertura en La Laguna, que tuvo lugar el 23 de septiembre
Cartel del proyecto expositivo. / DA
El Centro de Documentación de Canarias y América (Cedocam), en el número 9 de la calle Anchieta, en La Laguna, amplía hasta el 9 de enero la muestra bibliográfica Destino… Brasil. Un país de diversidad, historia y cultura. Con esta prolongación, el centro busca ofrecer una nueva oportunidad de disfrutar de una exposición que ha despertado un notable interés entre el público desde su apertura, el 23 de septiembre.

El consejero insular de Cultura y Museos y Deportes, José Carlos Acha, destaca la acogida obtenida por la exposición y anima a quienes aún no la han visitado a hacerlo, destacando que se trata de una iniciativa que permite descubrir “la enorme riqueza histórica, cultural y natural de Brasil, un país clave en el contexto internacional y con una identidad profundamente diversa”.

