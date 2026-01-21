El cuento ‘El sombrero rojo’ emociona al público en su presentación en La Orotava

La Librería Agapea de La Orotava albergó este martes la presentación de la obra El sombrero rojo, de la autora Graciela Lingeri, en un acto que contó con el caluroso respaldo de público y lectores, que respondieron con gran interés y cercanía a la convocatoria literaria. El espacio, en el Centro Comercial El Trompo, se llenó de familias, docentes y, en definitiva, amantes de la literatura infantil, que quisieron acompañar a la escritora en la puesta de largo de este cuento ilustrado que invita a reflexionar sobre las emociones y los conflictos en la infancia.
Durante el encuentro, Lingeri realizó una presentación cercana y emotiva de su libro, compartiendo con los asistentes los entresijos y anécdotas que marcaron el inicio del proyecto. La autora explicó que la historia comenzó a gestarse en los primeros meses de la pandemia del coronavirus COVID-19, cuando inventaba relatos para entretener a su nieto Tomás. Fue precisamente él quien inspiró algunos de los elementos clave del cuento, como la presencia de un dragón y la aparición de un sombrero rojo capaz de cambiar aquello que no gustaba.
A partir de ese juego, el relato fue creciendo hasta convertirse en una historia en la que un grupo de niños hace circular el sombrero cada vez que surge un conflicto, abordando situaciones habituales como la separación de los amigos, la mentira, la integración del diferente o la empatía. La autora subrayó que El sombrero rojo es también una herramienta para el diálogo, pensada no solo para la lectura individual, sino para ser trabajada en familia y en el aula.
En su intervención, Graciela Lingeri agradeció de manera expresa a la Fundación DIARIO DE AVISOS su apoyo para que este libro pueda llegar a los niños y niñas de Canarias y estar presente en los colegios, contribuyendo a que las aulas cuenten con materiales que fomenten la escucha activa, la expresión emocional y la reflexión compartida.
Asimismo, tuvo palabras de especial reconocimiento para Jesús Rodríguez (Suja), diseñador e ilustrador de la obra, destacando que su trabajo ha sido fundamental para dotar al cuento de una identidad visual cuidada y sugerente, que acompaña y enriquece el mensaje de la historia.