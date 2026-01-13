El Espacio La Granja comienza 2026 con Delirium Teatro e Iván Torres

El Espacio La Granja empieza el año con la obra teatral Libros cruzados, de la compañía Delirium Teatro, y el monólogo musical Más allá del pasillo, del vocalista del grupo Efecto Pasillo, Iván Torres. La primera propuesta se podrá ver este viernes y la segunda, el sábado, ambas a partir de las 20.00 horas.
En Libros cruzados (que ya ha agotado las entradas) se incluye la opción de realizar el taller teatral infantil La pequeña escena de forma simultánea. Las entradas para el taller y para la función de Torres están disponibles en la web y en la taquilla del recinto que gestiona el Gobierno de Canarias en la capital tinerfeña.
Delirium Teatro sigue su recorrido con la representación de Libros cruzados, una pieza teatral creada en colaboración con el Auditorio de Tenerife con la que la compañía celebra cuatro decenios de trayectoria artística. Escrita por el autor canario Antonio Tabares, la obra plantea cómo tres mujeres se cuestionan su vida a partir de la lectura de la novela Anna Karenina, de Tolstoi. Libros cruzados nace del amor por la literatura y refleja hasta qué punto hay libros que pueden arrojar nueva luz sobre nuestra vida y ayudarnos a sobrellevar la existencia.
PERSONA Y PERSONAJE
Iván Torres invita con su show a atravesar la línea donde empieza su persona y termina su personaje. El líder y vocalista de la conocida banda Efecto Pasillo invita al público a reírse a carcajadas y a emocionarse con historias cercanas, con las que las personas se sentirán identificadas en este monólogo atípico.
Torres se desnuda y muestra sus luces y sus sombras, apoyado por una banda en directo y una propuesta escénica honesta y profunda. En el escenario, hablará de sus humildes orígenes, de su encuentro con la música, de la lucha contra las adicciones y de la vida tras más de 20 años sobre los escenarios.