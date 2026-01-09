El Festival Flamenco Romí evoca en el Teatro Leal la grandeza de Paco de Lucía

El Festival Internacional Flamenco Romí Ciudad de La Laguna reúne en el Teatro Leal a cuatro grandes del género que recorrieron escenarios de todo el mundo junto al guitarrista Paco de Lucía (1947-2014). Merced a Que venga el alba, el festival muestra, tanto este jueves como hoy viernes (20.30 horas), el arte de Duquende, David de Jacoba, Chonchi Heredia y Alain Pérez.
La propuesta musical homenajea a Paco de Lucía de la mano de aquellos que acompañaron al maestro en largas giras, después de sus años mano a mano con Camarón de la Isla (1950-1992), haciendo que este arte se conociera y valorara más allá de las fronteras de España.
En la presentación del espectáculo, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó ayer el esfuerzo de un equipo que “ha creado un festival que da valor a la cultura del pueblo gitano y la visibiliza, a la vez que deja un legado en Canarias”. “Lo que se ve en el escenario -apuntó su director artístico, José Heredia- es magnífico, el mejor acorde del Teatro Leal”.
Al acto asistieron el concejal de Cultura de La Laguna, Adrián del Castillo; el de Servicios Municipales y Participación Ciudadana, Fran Hernández; la de Turismo y Comercio, Estefanía Díaz, y la de Bienestar Social y Calidad de Vida, María Cruz. También colaboran con el festival las áreas de Fiestas, que dirige Dailos González, y Hacienda y Servicios Económicos, que coordina Paqui Rivero.
EL CARTEL
Duquende (Juan Rafael Cortés Santiago; Sabadell, 1965) comenzó a cantar desde muy niño, y ya con ocho años Camarón lo invitó a hacerlo junto a él. Con ese reconocimiento, se convirtió en el cantaor oficial de las giras de Paco de Lucía durante más de 20 años. En su haber cuenta con más de una decena de discos y numerosas colaboraciones con figuras como Juan Manuel Cañizares o Chicuelo.
David de Jacoba (Motril, 1985) llamó la atención de Paco de Lucía y fue su cantaor en los últimos tres años que le quedaban de vida: “La primera vez que vi a Paco hacer una nota a mi lado quise ponerme a llorar”.
El guitarrista también apreció las voces femeninas. Por eso escogió a Chonchi Heredia (Granada, 1975), quien giró con él durante varios años. Heredia es una de las cantaoras más valoradas en el mundo del flamenco. Descendiente de la familia de las Golondrinas del Sacromonte, empezó a cantar con ocho años en la cueva de Los Tarantos y, a los 12, la bailaora La Mariquilla la contrató a nivel profesional. Ha colaborado con figuras del baile como Joaquín Cortés, Juana Amaya y Antonio Canales, entre otras muchas.
CUBA
Paco de Lucía contó asimismo con el bajo de Alain Pérez (Trinidad, 1977). Como bajista, percusionista, pianista, cantante, compositor y arreglista, el músico cubano ha recibido grandes elogios de la crítica. Defensor de la salsa, la timba y el latin-jazz, su talento le ha permitido trabajar con agrupaciones y músicos como Irakere, Van Van, Isaac Delgado, Paquito de Rivera, Celia Cruz, Javier Massó (Caramelo) y muchos más.
Con la dirección musical de Juan Carmona el Camborio, fundador de Ketama y destacado compositor y productor, el Festival Flamenco Romí incluye también sobre el escenario la flauta flamenca de Juan Parrilla, el cajón flamenco de Israel Suárez el Piraña y la guitarra de uno de los sobrinos de Paco de Lucía, José María Bandera.
En el baile, regresa a la muestra musical de La Laguna Karime Amaya, sobrina-nieta de la reconocida Carmen Amaya, que compartirá las tablas con José Suárez el Torombo y Antonio Amaya, Petete.