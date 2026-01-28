El FIMC vuelve a las iglesias para estrenar ‘Oratorium’, de Gonzalo Díaz Yerro

La música sacra regresa al Festival Internacional de Música de Canarias, esta vez a través de una pieza creada en pleno siglo XXI por encargo del festival a Gonzalo Díaz Yerro, catedrático de Composición en el Conservatorio Superior de Música de Canarias.
El estreno de Oratorium tendrá lugar esta misma semana en dos templos de ambas islas capitalinas, a cargo de la Orquesta Inegale y el coro Súbito Koral, bajo la dirección del compositor. La entrada es gratuita, pero requiere reserva previa desde la web del festival.
Los conciertos serán este jueves, en la iglesia de San Agustín, en Las Palmas de Gran Canaria, y el sábado en la Catedral de La Laguna. Ambos comenzarán a las 20.30 horas. Las invitaciones para está última cita se encuentran disponibles en el sitio web www.festivaldecanarias.com hasta completar el aforo. En la de Gran Canaria ya están agotadas.
Gonzalo Díaz Yerro tiene una larga trayectoria como compositor, siendo autor de piezas para ópera, ballets y música sinfónica, con estrenos nacionales e internacionales, así como para producciones audiovisuales. El FIMC ha elegido su firma para una de las dos obras de encargo que tiene en esta edición, a la que ha denominado Oratorium.
Se trata de una obra en ocho movimientos que, según explica su autor, “lógicamente está asociada al número de islas que tenemos en Canarias”. En sus textos, algunos de ellos de la Biblia, “como del Cantar de los Cantares y de un salmo”, y también “de un poema largo de la poetisa gomera Cesarina Bento”, el autor busca generar un lugar de reflexión y de reposo para los creyentes, de oración o de meditación. La idea, añade, es conseguir que “nos alejemos un poquito del ruido y de la velocidad del mundo en el que vivimos, pudiendo así centrarnos un poco en nosotros mismos también, y en la esencia de las cosas”.
La pieza será interpretada, bajo la propia dirección de Díaz Yerro, por la Orquesta Inegale, formación grancanaria que une el talento emergente con la experiencia consolidada, y Súbito Koral, uno de los coros más eclécticos y versátiles de Canarias, que dirige Víctor Ramírez.
La misma Orquesta Inegale fue la encargada recientemente de interpretar Negrín, la primera ópera escrita por Díaz Yerro, que se estrenó el pasado mes de noviembre en el Teatro Pérez Galdós. Esta formación está integrada por jóvenes músicos que, tras pasar por la Asociación Cultural Inegale, dieron el salto a la profesionalidad, junto a intérpretes con amplia experiencia.
Le acompañarán las 60 voces de Súbito Koral, una formación con más de una década sobre los escenarios, que se ha convertido poco a poco en uno de los coros con mayor variedad y versatilidad en su repertorio de cuantos existen en Canarias.