El Gobierno de Canarias destina 320.000 euros a las bibliotecas públicas

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, que dirige Migdalia Machín, ha concedido subvenciones directas, por un importe total de 320.000 euros, a los ayuntamientos para la adquisición de nuevos materiales y al fortalecimiento del sistema público de lectura en las bibliotecas de las Islas.
La inversión permitirá a los municipios mejorar los recursos disponibles en sus bibliotecas y actualizar sus colecciones de acuerdo con las demandas actuales de la ciudadanía. La actuación tiene un impacto directo en el ámbito local, donde estos espacios cumplen una función esencial como servicios culturales de proximidad, abiertos y accesibles para personas de todas las edades.
“Las bibliotecas públicas son espacios que garantizan el acceso libre a la cultura y al conocimiento, especialmente desde lo cercano -subraya Machín-, y esta inversión permite reforzar su papel como recursos útiles para la vida cotidiana de la ciudadanía”. En ese marco, recalca que la lectura forma parte de una política cultural orientada a generar oportunidades y cohesión social.