El Hospital de la Candelaria recibe la visita de la Sinfónica de Tenerife

Pacientes, usuarios y profesionales del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc), centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, disfrutaron este jueves del concierto solidario anual de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. La actuación, que estuvo dirigida por Ángel Camacho, fue ovacionada por los asistentes.
Durante el concierto se pudieron escuchar piezas de grandes autores como Antonín Dvorák, Johannes Brahms o la canción Soy de aquí, de Benito Cabrera, culminando con el Vals de las flores del ballet El Cascanueces, de Piotr Ilich Chaikovski. La dirección del complejo hospitalario agradeció a la formación que este concierto sea cada año una cita en el calendario de recitales que ofrece la orquesta.
La Sinfónica ofrece este viernes un nuevo concierto, esta vez en el hall del Edificio de Actividades Ambulatorias del Hospital Universitario de Canarias (HUC).