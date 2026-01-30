El IEHC presenta este viernes ‘Los imagineros canarios’, una obra inédita de Sebastián Padrón Acosta

El Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias (IEHC), cuya sede se encuentra en el número 18 de la calle Quintana, en Puerto de la Cruz, es este viernes (19.00 horas) escenario de la presentación de Los imagineros canarios, el séptimo volumen de la Biblioteca Sebastián Padrón Acosta (BSPA), el proyecto que anda rescatando la obra completa del escritor y erudito tinerfeño Sebastián Padrón Acosta (1900-1953).
El libro recupera una publicación que fue premiada por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife en 1943 y nunca se dio a conocer. A ella se suman los textos y ensayos en los que el mismo autor abordó las trayectorias de artistas plásticos de cabecera de la historia canaria: José Rodríguez de la Oliva, José Luján Pérez, Miguel Arroyo Villalba y Fernando Estévez del Sacramento.
HISTORIA DEL ARTE
Además de ser un animador de jóvenes artistas tinerfeños tras la Guerra Civil (sobre todo en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife), Padrón Acosta es uno de los primeros críticos e historiadores del arte insular. Los imagineros canarios presenta un doble interés: el de la difusión y el de la profundización investigadora. Hasta ese momento no existía ningún estudio con la idea global del título ni los artistas insulares principales habían sido abordados con cierta profundidad. Sebastián Padrón será el primero que haga monografías sobre el reconocido imaginero Fernando Estévez o sobre Rodríguez de la Oliva, textos todavía hoy de referencia para el conocimiento de ambas figuras.
“Si hablamos del trabajo de Sebastián Padrón Acosta -señala el coordinador de la BSPA, responsable de las ediciones e introducciones, José Miguel Perera-, su nombre figura como uno de los más importantes dentro de la hornada de investigadores sobre estudios canarios surgidos a partir de la década del 40 del siglo XX, fecha que coincidirá con la etapa de madurez de nuestro protagonista”.
La Biblioteca Sebastián Padrón Acosta es un proyecto que comenzó en 2017 y es coeditado por Mercurio Editorial y el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias (IEHC). Coordinada por el poeta, crítico literario e investigador José Miguel Perera, que realizó su tesis doctoral sobre este sacerdote escritor, hasta ahora se han editado los volúmenes Leyendas canarias, Prosa creativa I, Prosa creativa II, Las poetisas canarias (siglos XVIII, XIX y XX), Miscelánea histórica y Miscelánea artística, a los que se suma ahora Los imagineros canarios, que será presentado por Perera y por Margarita Rodríguez Espinosa, en representación del IEHC.