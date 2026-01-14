El Sonora 2026 amplía sus premios y los ‘pasaportes’ para actuar en festivales

El concurso Sonora 2026, destinado a la promoción de los artistas emergentes de Canarias, celebra sus 19 años con una ampliación de los premios en metálico destinados a la producción discográfica o acciones de promoción, así como de los Pasaportes Sonora, que permiten a los artistas actuar en festivales que se celebran en el Archipiélago, y que en esta edición abre una ventana internacional en colaboración con Womex 2026.
Sonora 2026 mantiene abierto el plazo de presentación de proyectos en una convocatoria a la que se puede inscribir cualquier propuesta musical hasta el 28 de febrero, creada por una banda o artista residente en Canarias, con una final que vuelve a celebrarse, el 17 y 18 de abril, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, y un Festival Sonora en la plaza de Santa Ana, del 16 al 18 de octubre, con actuaciones como la de M-Clan, y novedades como Sonora en Familia o Laboratorio Sonora.
El aumento de los premios es una de las principales novedades. Habrá un Sonora Oro, dotado con 6.000 euros destinados a la producción discográfica o a acciones de promoción, y la actuación en el festival; un Sonora Plata, con una dotación de 3.000 euros, también orientados a impulsar la creación y proyección del artista o banda; mientras que el tercer galardón, Sonora Bronce, aportará 1.500 euros para financiar un proyecto discográfico o de promoción.
Estos y otros detalles fueron dados a conocer en un encuentro en el que participaron el concejal de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Iñíguez; la consejera de Cultura del Cabildo grancanario, Guacimara Medina; el director artístico de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura, José Luis Pérez Pont; el director de Sonora, Juan Salán; el productor ejecutivo de Sonora, Santi Gutiérrez, y los directores de varios de los principales festivales de Canarias.
La inscripción puede formalizarse a través del enlace web www.sonora2026.com.