El tenor Celso Albelo es Werther en la temporada de ABAO Bilbao Ópera

“Werther es una ópera impresionante, puro dramatismo y pasión”, revela Celso Albelo, que debutó con el rol protagonista de la obra de Jules Massenet (1842-1912) en 2016 en Ópera de Tenerife, para interpretarlo ese mismo año en Italia, en el Teatro Comunale de Bolonia.
Basado en el personaje de la novela Las penas del joven Werther, de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), el torturado personaje central de uno de los títulos que mejor representa el ideario romántico del repertorio francés es para el tenor tinerfeño “el prototipo del héroe romántico, de enorme y atormentada sensibilidad poética, condenado por su propio idealismo”.
“La música de Massenet, de una belleza arrebatadora -recalca-, nos sumerge en ese torbellino emocional hasta conmovernos. Después de mi primera aproximación, hace años, y tras haber cantado algunos roles de Verdi y de Puccini, regreso a él con nuevas herramientas y una comprensión más profunda de su perfil psicológico. Vocalmente, Werther está concebido para un tenor lírico con algo de spinto y, en cierto modo, precede al verismo, sin olvidar que también existe la versión para barítono. Al interpretarlo, el desafío está en capturar sus dos caras: por un lado, la fragilidad íntima y, al mismo tiempo, los clímax de desesperación casi épica. Pourquoi me réveiller es el corazón de este viaje, un aria que, por su poder emotivo, se ha convertido en un icono universal más allá de la ópera”.
“Vuelvo a este rol con nuevas herramientas y una comprensión mas profunda de su perfil psicológico”, señala el artista canario
CROACIA
Celso Albelo, que inició la temporada con el personaje de Massenet en la Ópera Nacional de Zagreb y volverá al mismo teatro, en Croacia, para ofrecer más funciones, cantará en la temporada de ABAO Bilbao Ópera en la misma producción del título que estrenó en 2016 en el Teatro Comunale de Bolonia, con dirección de escena de Rosetta Cucchi y con el maestro Carlo Montanaro al frente de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Con funciones los días 17, 20, 23 y 26 de enero, sobre el escenario se encontrará con la Charlotte de la mezzosoprano italiana Annalisa Stroppa y el Albert del barítono Àngel Òdena, entre otros cantantes que conforman el elenco.
El cantante participa en la escenificación de la obra de Jules Massenet en el País Vasco los días 17, 20, 23 y 26 de enero
En lo que resta de temporada, al artista lagunero le esperan su regreso a la Ópera de Mahón (Menorca) como Riccardo, de Un ballo in maschera, y al Teatro Real de Madrid como Manrico, en Il Trovatore, ambas de Giuseppe Verdi (1813-1901).
En diciembre, el tenor canario encarnó otro de sus personajes icónicos, el malvado Duca di Mantova de la ópera verdiana Rigoletto. Además, el día 30 se subió al escenario de la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid para participar en la Gran Gala Solidaria de Zarzuela, a beneficio de Cáritas.