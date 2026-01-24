sucesos

Una embarcación se incendia en pleno muelle deportivo en Canarias

La embarcación tuvo que ser trasladada a un lugar seguro para poder extinguir el fuego
Embarcación que ha sufrido un incendio en el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria. / Europa Press
Una embarcación se ha incendiado en la mañana de este sábado en la zona de La Marina, en el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria, por “causas que se desconocen”.

Efectivos de bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, así como personal de La Marina trasladaron la embarcación a un lugar seguro para poder extinguir el fuego, según ha informado la Policía Portuaria.

Una vez que estaba la embarcación en un lugar seguro, los bomberos extinguieron el fuego con espumógeno.

