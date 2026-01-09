El CD Tenerife logra un triunfo gracias a su fe ante el Talavera (1-0)

El CD Tenerife se impuso al CF Talavera de la Reina por 1-0 gracias a un gol de César en el descuento tras un partido que dominó de principio a fin. Los talaveranos se mostraron rocosos, defendieron bien, pero la fe del CD Tenerife hizo justicia.
El CD Tenerife, ante un “partido trampa”
Cervera únicamente realizó un cambio en la alineación. Dio entrada a Maikel Mesa por Jesús de Miguel. El ’11’ blanquiazul volvió a salir de inicio tres encuentros después, desde el choque de Avilés. De resto, sin novedades. Con Dani Martín en la portería, la defensa está compuesta por César, Landázuri, León y David Rodríguez. Juanjo Sánchez y Fabricio siguen en el doble pivote, con Nacho Gil y Alassan en las bandas. Arriba Enric Gallego y el citado Maikel Mesa.
El Talavera saltó al terreno de juego con una propuesta atrevida que metió en su campo al CD Tenerife. No obstante la primera aproximación de peligro fue para los locales con un centro de Alassan al que no llegó Gallego.
Las dos acciones destacadas posteriores fueron dos cartulinas amarillas, una para cada bando.
La vio Capo en el 6 tras una falta sobre Maikel Mesa y luego Gallego le regaló al árbitro la posibilidad de compensar con una falta innecesaria. Una amonestación que, además, acarrea sanción. El punta no podrá jugar en Zamora el próximo fin de semana.
El Tenerife se apoderó del esférico y en el 17 creó la primera ocasión clara de gol. Buen desmarque de ruptura de David que aprecia Juanjo, quien se había incorporado al ataque rompiendo líneas defensivas talaveranas. El balón fue para el canterano, quien no aprovechó la primera posibilidad de disparar sobre la meta rival. Lo hizo tras un buen recorte, pero el balón se fue fuera cruzado. Buena ocasión para que los tinerfeños se adelantasen en el marcador.
Los siguientes minutos fueron de claro dominio local, pero dominio estéril al fin y al cabo. A los de Cervera les faltaba profundidad, tanto por dentro como por fuera, y, sobretodo, mejorar el último pase. Superada la media hora de juego, el meta visitante apenas se había manchado los guantes.
Mientras tanto, el Talavera había renunciado al ataque y se limitaba a defenderse con un entramado bien pertrechado. Llegaban a defender hasta con nueve efectivos.
En la segunda mitad, un centro al área fue aprovechado por César, que puso el 1-0 definitivo.