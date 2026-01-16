Cae una familia de ‘narcos’ en el sur de Tenerife: así se distribuían las tareas con coches “lanzadera”

La Guardia Civil, ha desarticulado recientemente un grupo criminal muy activo dedicado a la distribución de sustancias estupefacientes al menudeo, que operaba principalmente en la zona sur de la isla de Tenerife. Cinco personas han sido detenidas, cuatro hombres y una mujer de entre 22 y 55 años de edad, como presuntos autores de varios delitos: pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
La operación se inició a finales del pasado verano, tras detectar los agentes que un clan familiar asentado en el sur de Tenerife, podría estar dirigiendo un entramado delictivo con una estructura perfectamente jerarquizada, teniendo cada uno de sus miembros una función/rol específico: dirección, logística, adulteración de la droga, distribución, etc.
El modus operandi utilizado destaca por su especialización logística para asegurar un transporte más seguro de la droga, la cual escondían en los vehículos tras la realización de sofisticados sistemas de ocultación que eran accionados por mecanismos inventados por ellos mismos. Además, también hacían uso de “vehículos lanzadera” (circulan delante del que transporta la droga para vigilar) para detectar posibles controles policiales.
Más de 70.000 euros intervenidos
Se realizaron un total de seis registros simultáneos en viviendas y un establecimiento comercial, ubicados en los municipios de Granadilla de Abona, San Miguel de Abona y Tacoronte, durante los que incautaron más de 70.000 euros en efectivo localizados en diversos escondites y cajas de seguridad, diferentes cantidades/dosis de varios tipos de sustancias estupefacientes: más de 400 dosis de cocaína, 540 de hachís, 293 de marihuana y 150 de MDMA, así como cinco vehículos, algunos de ellos de marcas de alta gama, varias armas simuladas, numerosas básculas de precisión, envasadoras al vacío y diversos dispositivos electrónicos.
La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Playa de las Américas, que durante el amplio dispositivo establecido para proceder a la detención de los miembros del Grupo Criminal y a los registros, contó con el apoyo de otras unidades: Unidad Orgánica de Policía Judicial, Grupo de Reserva y Seguridad nº 8 de Canarias (GRS), Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) y Servicio Cinológico. Y ha sido dirigida por la Plaza nº 1 del Tribunal de Instancia de Granadilla de Abona y la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.