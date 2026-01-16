El primer Foro Cajasiete de 2026 aborda en La Palma el futuro del sector primario canario

La Radio Canaria ha celebrado este miércoles en La Palma el primer Foro Cajasiete de 2026, un encuentro centrado en analizar los principales retos y desafíos del sector primario en Canarias. El foro tuvo lugar en la Casa Massieu, en el municipio de Los Llanos de Aridane, y contó con la participación del equipo del programa De la Noche al Día, encabezado por la periodista Estíbaliz Pérez, que se desplazó hasta la Isla Bonita para conducir el debate.
Durante la jornada se abordaron cuestiones clave para el presente y el futuro del sector, como las ayudas del programa POSEI, la falta de relevo generacional en el campo canario y, especialmente, el acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea, un asunto que generó un amplio rechazo entre los representantes del sector agrario presentes en el foro.
El debate estuvo marcado por la preocupación y la crispación de los agricultores, que consideran este tratado un retroceso para el sector primario en Canarias. Los ponentes coincidieron en señalar que los elevados costes estructurales que soporta el campo canario debilitan su competitividad frente a los productos procedentes de países latinoamericanos, lo que sitúa a los productores del Archipiélago en clara desventaja.
En este contexto, el secretario de PALCA, Sergio Rodríguez, calificó el acuerdo como una “calamidad” y denunció la desigualdad de condiciones entre realidades socioeconómicas muy distintas. A su juicio, se trata de una actuación de “mala fe” por parte de la Comisión Europea que pone en riesgo la viabilidad del sector agrario europeo.
Durante el foro también se abordó la posibilidad de futuras movilizaciones del sector. La presidenta de ASAGA, Ángela Delgado, confirmó que las distintas organizaciones profesionales agrarias (OPA) mantienen reuniones para coordinar una estrategia conjunta de protesta, siguiendo el ejemplo de las movilizaciones llevadas a cabo recientemente por los agricultores franceses.
Delgado señaló que las fechas y lugares de estas acciones podrían concretarse a lo largo del día o en las próximas jornadas, una vez se alcance un acuerdo entre las organizaciones del sector.
Otro de los asuntos destacados fue la falta de relevo generacional en el sector primario, una problemática que los participantes vincularon directamente a la excesiva burocracia y a la complejidad de los trámites administrativos necesarios para iniciar la actividad.
El viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias, Eduardo García Cabello, reconoció estas dificultades y aseguró que desde el Ejecutivo autonómico se está trabajando para agilizar los procedimientos, especialmente en el ámbito ganadero. “Esperar dos años para iniciar un proyecto no es de recibo”, afirmó durante su intervención.
Los asistentes coincidieron también en la necesidad de defender la autonomía de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) en la gestión de las ayudas del programa POSEI. En este sentido, subrayaron la importancia de que estas ayudas mantengan un presupuesto propio y una gestión independiente, al margen del Gobierno central, tal y como se ha venido realizando en los últimos años.
Con este primer encuentro del año, el Foro Cajasiete se consolida como un espacio de análisis y debate para abordar los principales retos económicos y sociales de Canarias, fomentando el diálogo entre instituciones, profesionales y representantes de sectores estratégicos para el desarrollo del Archipiélago.
