Granca Live Fest: 225.000 asistentes en cuatro años

El Granca Live Fest presentó en FITUR 2026 su nueva edición y realizó un balance de sus cinco años de trayectoria, consolidándose como uno de los grandes proyectos culturales y turísticos de Canarias y una herramienta estratégica de proyección internacional para Gran Canaria.
El acto tuvo lugar en el Pabellón de Canarias, dentro de la Feria Internacional de Turismo, el mayor escaparate mundial del sector, donde se dan cita destinos, instituciones y profesionales de todo el mundo. La presentación contó con la participación del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, así como representantes del Gobierno de Canarias y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, junto al promotor del festival, Leo Mansito.
Durante la presentación se puso en valor el recorrido del Granca Live Fest desde su nacimiento en 2022. En sus cuatro ediciones celebradas, el festival ha reunido a más de 225.000 asistentes, con público procedente de todas las provincias españolas y de más de 50 países, generando un impacto económico acumulado de 95 millones de euros y más de 6.000 empleos directos.
El Granca Live Fest ha situado a Gran Canaria en el circuito internacional de la música en vivo, acogiendo a artistas de primer nivel que lideran giras y llenan estadios, y proyectando una imagen moderna, cultural y competitiva de la isla a través de una amplia cobertura en medios locales, nacionales e internacionales.
La edición 2026, que se celebrará del 2 al 4 de julio, fue presentada como la más ambiciosa hasta la fecha, reforzando el posicionamiento del festival como una experiencia cultural completa, alineada con los valores de sostenibilidad, diversidad y calidad artística, avalados por certificaciones como ISO 20121 y Eventsost.
La presencia del Granca Live Fest en FITUR volvió a demostrar el papel de la cultura y la música en vivo como motores de atracción turística y desarrollo económico, reforzando la marca Gran Canaria en uno de los foros turísticos más relevantes del mundo.