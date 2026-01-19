sucesos

Arde un coche en la TF-1

Se ruega máxima precaución a los conductores que circulan por la zona
Recursos de emergencia intervienen en el incendio de un vehículo en la autopista del sur de Tenerife (TF-1).

El fuego se ha producido en dirección Santa Cruz de Tenerife, a la altura de Añaza, en la salida hacia la TF-2.

Varios testigos del momento han captado las llamas y el denso humo que envuelven al coche por completo. Las imágenes también muestran a un hombre alejado a unos metros mientras contempla la voracidad del fuego.

Por el momento, se desconoce si hay que lamentar daños personales. En todo caso, efectivos de Bomberos de Tenerife llegaron de inmediato a la zona y extinguieron el fuego.

Se ruega máxima precaución a los conductores que circulen por la zona ante las retenciones que están generando el incendio.

