Dos vuelcos en pocas horas dejan varios heridos, entre ellos un menor, en la TF-1 y la TF-5

Dos accidentes con vuelco registrados en apenas unas horas han vuelto a poner el foco en la siniestralidad en las principales autopistas de Tenerife.
Los siniestros, ocurridos en la TF-5, a la altura de Santa Cruz de Tenerife, y en la TF-1, en el municipio de Arico, se han saldado con seis personas heridas, entre ellas un menor, y han provocado importantes retenciones durante la intervención de los servicios de emergencia.
El último de los sucesos tuvo lugar este jueves, 16 de enero, a las 18.44 horas, en el kilómetro 3 de la TF-5, en sentido sur, en Santa Cruz de Tenerife. Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2, el vuelco de un turismo dejó cinco personas heridas, todas con traumatismos de carácter moderado, incluido un menor de 6 años.
Hasta el lugar se desplazaron recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. Los heridos —dos mujeres, dos hombres y el menor— fueron trasladados al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria para su evaluación y tratamiento.
Bomberos de Tenerife y Policía Local aseguraron la zona, mientras que la Guardia Civil instruyó las diligencias y el Servicio de Carreteras despejó la vía.
Vuelcos en la TF-5 y la TF-1
Horas antes, se produjo un primer vuelco en la TF-1, a las 14.18 horas, a la altura de Arico, en dirección Santa Cruz de Tenerife. En este caso, el accidente se saldó con un único herido, cuyo estado se encuentra pendiente de valoración definitiva, según confirmó el 1-1-2 Canarias.
El Servicio de Urgencias Canario desplazó una ambulancia para atender a la persona afectada, mientras que agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de la investigación del siniestro.
Personal de Carreteras del Cabildo de Tenerife intervino para asegurar la vía, en un accidente que provocó retenciones de consideración en la TF-1 durante la actuación de los equipos de emergencia.