Vuelca un vehículo en la TF-1: confirman una persona herida

Un vehículo ha volcado este viernes en la autopista TF-1, en un accidente registrado a las 14:18 horas, a la altura de Arico en dirección Santa Cruz de Tenerife, según ha confirmado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 Canarias.
Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia para atender a la persona afectada. Por el momento, se ha confirmado un único herido, a la espera de conocer su estado.
Asimismo, agentes de la Guardia Civil se han hecho cargo de la instrucción de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras que personal de Carreteras del Cabildo de Tenerife interviene para asegurar la vía.
El vuelco ha provocado importantes retenciones en la TF-1 durante la actuación de los servicios de emergencia.