Jay-Jay Johanson trae su celebración a Tenerife

El artista sueco Jay-Jay Johanson regresa a los escenarios españoles en 2026 con una gira muy especial con la que conmemora el trigésimo aniversario de su álbum de debut, Whiskey. Publicado en 1996, este trabajo supuso el punto de partida de una de las trayectorias más personales y reconocibles de la electrónica europea de las últimas décadas. Johanson ofrecerá una serie de conciertos en los que revisitará este disco fundamental, además de repasar algunos de los momentos más destacados de su carrera.
Jay-Jay Johanson actuará el viernes 27 de febrero (20.30 horas) en Tenerife, en el Teatro Leal de La Laguna. El concierto supone una oportunidad para disfrutar en directo de un repertorio que marcó a toda una generación y que mantiene intacta su vigencia emocional y artística. Las entradas están disponibles a través de los canales habituales de venta. El concierto cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna.
Tras el rotundo éxito de su gira Melodías Nocturnas, el artista vuelve a conectar con su público desde el origen de su universo sonoro. Whiskey fue el álbum con el que Jay-Jay Johanson presentó al mundo una propuesta singular, caracterizada por una voz profundamente melancólica y una sofisticada fusión de trip hop, jazz, electrónica y pop. En un momento en el que el género vivía una fuerte efervescencia creativa en Europa, el disco destacó por su elegancia, su intimismo y su atmósfera cinematográfica.
Canciones como It hurts me so, So tell the girls that I am back in town y She’s always in my hair se convirtieron rápidamente en referentes del trip hop más refinado de finales de los 90, atrayendo la atención de la crítica y consolidando a Johanson como una figura clave dentro de la electrónica emocional. Whiskey no solo marcó el inicio de su carrera discográfica, también estableció las bases estéticas y narrativas que seguirían presentes en su obra posterior.
Jay-Jay Johanson ha publicado más de una docena de álbumes, en una constante evolución sonora sin perder la esencia poética y confesional que define su música. Su capacidad para reinventarse, incorporando nuevas texturas y matices, lo ha llevado a colaborar con artistas de renombre y a recorrer escenarios de todo el mundo.
Su música, introspectiva, elegante y profundamente emocional, lo ha consolidado como uno de los grandes crooners contemporáneos. Esta gira no solo celebra un disco icónico, sino también una forma de entender la música como espacio de emoción, memoria y belleza. El concierto en Tenerife promete ser una cita imprescindible para los seguidores de Jay-Jay Johanson y para todos aquellos que deseen reencontrarse con un álbum que dejó una huella indeleble.