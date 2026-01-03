Jocan: nuevo talento musical para un año recién nacido

El Archipiélago da la bienvenida musical a 2026 de la mano de la Joven Orquesta de Canarias (Jocan). Un total de 77 integrantes de la formación, con Víctor Pablo Pérez, su director artístico, en el podio y el pianista Martín García García como solista invitado, emprendieron en la noche del jueves en el Auditorio de Tenerife, en la capital tinerfeña, un recorrido que culmina hoy sábado en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, tras también visitar ayer el Palacio de Congresos de Fuerteventura, en Puerto del Rosario. Partituras de Edvard Grieg y Jean Sibelius, además de la adaptación sinfónica de la obra Tamat, de Benito Cabrera, protagonizan el programa del nuevo año.
Las entradas se pusieron a la venta en las plataformas digitales de los tres auditorios, al precio de 10 euros y con descuentos especiales para estudiantes, jubilados y personas en situación de desempleo.
El programa de cada actuación se abre con Tamat, obra de Benito Cabrera que se presenta en una nueva versión orquestal realizada por Juan Durán, que se estrena en estos conciertos. Tamat es un término que, según diversas fuentes, designa el número ocho en su forma femenina en lenguas de los aborígenes canarios. En el caso de esta obra musical, se trata de una referencia simbólica a las ocho islas. La suite dedica un movimiento a cada una de ellas; en esta ocasión se interpreta una selección de cuatro partes: Esero, Erbania, Titerroygatra y Canaria, cuyos títulos remiten a los nombres aborígenes de las islas de El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, respectivamente.
LO POPULAR Y LO CONTEMPORÁNEO
Esta obra logra fundir la música popular canaria con el lenguaje académico contemporáneo, partiendo de las tradiciones propias de cada isla, a veces insinuadas de manera sutil y, en otros momentos, evocadas de forma directa, como ocurre con los canarios del siglo XVIII en el movimiento dedicado a Gran Canaria. Todo ello se articula con un lenguaje moderno y el sello personal de su compositor.
El joven pianista Martín García García, uno de los solistas españoles más destacados de su generación, protagoniza la segunda parte del recital, con el Concierto para piano nº 2 en la menor, op. 16, de Edvard Grieg, una de las obras más emblemáticas del repertorio romántico.
Figura clave del renacimiento musical noruego, Grieg supo equilibrar la herencia romántica alemana con la identidad musical de su país, incorporando giros melódicos y ritmos inspirados en el folclore nórdico. El célebre inicio del concierto -con un contundente gesto orquestal seguido por una cascada del piano- da paso a una obra cargada de lirismo, virtuosismo y profundidad emocional, que culmina en un final inspirado en el halling, danza tradicional noruega de gran vitalidad.
JEAN SIBELIUS
Para finalizar, la Jocan aborda la Sinfonía nº 2 en re mayor, op. 43, de Jean Sibelius, una de las composiciones más reconocidas del finlandés. Aquí construye un discurso unitario a partir de un motivo recurrente de tres notas que atraviesa sus cuatro movimientos. Desde el carácter pastoral del allegretto inicial hasta el final grandioso, la sinfonía despliega un amplio abanico emocional, con una fuerte presencia de elementos folclóricos y un inconfundible color orquestal.