sucesos

Dos jóvenes sufren un aparatoso accidente de tráfico en la TF-5

Los hechos se han producido a las 07.56 horas
Atropello junto a la TF-5. Ambulancia del SUC 112 Canarias
Dos jóvenes sufren una aparatoso accidente de tráfico en la TF-5. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Dos mujeres, de 21 y 20 años, han resultado heridas de carácter moderado al volcar su turismo en el kilómetro 28 de la autopista TF-5, en el municipio de La Victoria de Acentejo, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 07.56 horas y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que atendió a la mujer, de 21 años, con diversos traumatismos de pronóstico moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.

  1. Menos llamadas "improcedentes" y más urgencias realesMenos llamadas “improcedentes” y más urgencias reales: así fue la Nochevieja del 112 en Canarias
  2. Arde una guardería en el sur de Tenerife tras las campanadas de NocheviejaArde una guardería en el sur de Tenerife tras las campanadas de Nochevieja
  3. La fatalidad de Adrián y Orimar, la pareja que murió en dos accidentes de moto en Tenerife en menos de 24 horasLa fatalidad de Adrián y Orimar, la pareja que murió en dos accidentes de moto en Tenerife en menos de 24 horas

Asimismo asistió a una mujer, de 20 años, que inicialmente presentaba varios traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia a Hospital San Juan de Dios.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que aseguraron el vehículo, así como personal de Conservación de Carreteras que despejaron la vía, mientras que agentes de la Guardia Civil regularon la circulación e instruyeron el atestado.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas