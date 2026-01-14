Julio Iglesias rompe por fin su silencio tras ser acusado de agresiones sexuales a extrabajadoras

Julio Iglesias, investigado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras una denuncia por presuntos episodios de acoso y agresión sexual ocurridos en 2021 en sus residencias de Punta Cana y Bahamas, ha roto su silencio en una exclusiva concedida a la revista ¡HOLA!, en la que afirma que no es el momento de hablar, pero adelanta con rotundidad que “la verdad se aclarará muy pronto”.
Según publica el medio, el cantante atendió la llamada con un tono serio y consciente de la gravedad del momento, aunque firme en su postura. De acuerdo con la información difundida por ¡HOLA!, el artista está preparando su defensa y confía en que todo este proceso permita esclarecer los hechos.
La investigación se originó a raíz de una denuncia presentada por dos mujeres que trabajaron para él, por supuestos episodios ocurridos en 2021 en sus propiedades de Punta Cana y Bahamas. Iglesias, siempre según la citada exclusiva, quiere llegar al fondo de la cuestión para que no quede ninguna duda sobre las circunstancias reales y el relato de lo sucedido.
Silencio en el entorno de Julio Iglesias
El entorno más cercano del cantante mantiene un silencio absoluto en público, pero en conversaciones privadas niega de forma tajante las acusaciones y expresa su sorpresa ante lo ocurrido, según recoge la revista.
Tal y como recoge la exclusiva de ¡HOLA!, el artista ha querido adelantar al medio —con el que mantiene una relación de amistad desde hace años— que la verdad llegará muy pronto y que, en su opinión, todo terminará por aclararse.