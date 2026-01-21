Kenny Wayne brinda una noche del mejor ‘blues’

El pianista estadounidense Kenny Blues Boss Wayne actúa este miércoles (20.00 horas) en el Teatro Leal de La Laguna. Wayne es considerado uno de los grandes maestros contemporáneos del piano blues y el boogie-woogie. Criado en Los Ángeles y formado en la escena musical de Canadá, su carrera ha sido reconocida con numerosos premios, entre ellos el Blues Music Award al Pianista del Año, galardón que ha obtenido en varias ocasiones.
El repertorio que presenta en La Laguna incluye composiciones propias, así como reinterpretaciones de clásicos del blues. En cada actuación, Wayne rinde homenaje a sus grandes influencias, entre ellas Pinetop Perkins, Otis Spann, Memphis Slim y Professor Longhair, leyendas que marcaron la tradición pianística del género. Acompañado por su banda, Blues Boss promete una velada vibrante y llena de virtuosismo.
MAESTRO DE GÉNEROS
Kenny Wayne, conocido mundialmente con el apelativo de Blues Boss, es un pianista, cantante y compositor nacido en Washington DC en 1944. Comenzó a interesarse por la música entre 1960 y 1970, cuando tocaba para varios grupos de pop-rock de la época.
A partir de los años 90 comienza a consumarse su éxito en el blues y el jazz, creando auténticos hits en solitario. Maestro de géneros musicales como el blues tradicional, el swing y el boogie-woogie, ha obtenido un gran reconocimiento a nivel internacional. A sus 81 años, Kenny Wayne sigue dando conciertos por todo el mundo, rememorando la época dorada de este género musical que aún tiene mucho que decir.