La 1 arrasa con las Campanadas Canarias

La 1 apostó fuerte y ganó. Cambió caras, metió música y los resultados llegaron. Más de un 40% de share en la Puerta del Sol y casi un 31% desde Santa Cruz de Tenerife, donde los artistas Nia y St Pedro, acompañados del periodista de la cadena Miguel Guerra, protagonizaron unas campanadas históricas. Con una plaza de la Candelaria a rebosar y millones de espectadores enganchados a La 1, el trío elegido por RTVE arrasó.
Más de 3 millones y medio de espectadores se comieron las uvas canarias en una retransmisión que tomó el reloj de la Iglesia de la Concepción como faro hacia el 2026. El equipo de RTVE Cnaarias, dirigidos por el realizador Borja Ojeda, no solo lideró su franja con una ventaja superior a los 16 puntos, sino que además consiguió su mejor cuota de pantalla desde 2019.
Esos datos refrendan la buena marcha de La 1 en Canariasque ha sido la cadena pública líder en las Islas la mayor parte de 2025 con apuestas como el Winter Pride de Maspalomas, el Concierto 4º Aniversario desde el Volcán Tajogaite o la Gala Pequeño Valiente.
Canarias sigue así la senda de éxitos cosechados por RTVE y La 1 a nivel nacional que ha puesto su broche con las Campanadas desde la Puerta del Sol, en Madrid. La pública ha ganado de largo al resto de cadenas y ha sacado a su inmediato competidor una ventaja de 13 puntos justo cuando el reloj marcó la medianoche.