La actriz Petra Martínez protagoniza el recital ‘Versos de Navidad’ en la Fundación CajaCanarias

La Fundación CajaCanarias clausura este sábado (19.00 horas) en su espacio de Santa Cruz de Tenerife su programación navideña con el recital Versos de Navidad, protagonizado por Petra Martínez. La actriz andaluza estará acompañada por el pianista Víctor Carbajo y el barítono Luis Santana. Toda la información, así como la venta de entradas, se halla disponible en el sitio web www.cajacanarias.com.
Petra Martínez presenta junto a Santana y Carbajo su nuevo espectáculo, un viaje íntimo y emocionante a través de la poesía y la música. Con su inconfundible fuerza interpretativa, la intérprete da vida a versos que evocan la ternura, la esperanza y la memoria de estas fechas.
A su voz se une la calidez de Luis Santana, que interpretará un repertorio de villancicos y canciones tradicionales, impregnando cada nota de emoción y recogimiento. Víctor Carbajo completará este recorrido con un acompañamiento al piano delicado y lleno de matices, que une palabra y música.