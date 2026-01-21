La agenda ‘#EnParalelo’ trae al 42º FIMC la versión en concierto de ‘Canarii’

El 42º Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC) propone esta semana, a través de su sección #EnParalelo, un viaje a la identidad isleña con la versión en concierto de Canarii, de Olga Cerpa y Mestisay. En el escenario estará el Coro Vanya Moneva, de Bulgaria, y el elenco de músicos de las Islas que formó parte del estreno de su versión para ballet hace dos años.
La nueva propuesta se podrá disfrutar este miércoles en el Teatro Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, y mañana jueves en Tenerife, en el Teatro Leal de La Laguna. En los dos casos, desde las 19.30 horas. Las entradas se pueden adquirir en la web del festival o en las plataformas de venta de ambos espacios.
Canarii fue en su origen un espectáculo diseñado como producción audiovisual y de ballet contemporáneo dirigida por Manuel González, fundador de Mestisay, y Daniel Abreu, Premio Nacional de Danza en 2014. El público del FIMC la podrá disfrutar ahora en una versión de concierto a propósito del peso específico de su música, una partitura fraguada en tres meses de laboratorio creativo entre Madrid y Canarias.
Los detalles del nuevo espectáculo fueron dados a conocer este martes en un acto que contó con la participación de Olga Cerpa, Manuel González, Teddy Bautista, el timplista Hirahi Afonso y la directora del coro búlgaro, Vanya Moneva, así como del director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno regional, Cristóbal de la Rosa, entidad que organiza el Festival de Música de Canarias.
Canarii invita al público a un viaje sensorial que, según Manuel González, “se revela como protagónico espacio espiritual y poético. Desde ese recorrido se dibuja un imaginario de Canarias que se adentra país adentro hasta volver a la contemporaneidad”. Esta singular producción aborda ocho espacios o movimientos que encardinan el relato musical: mar, barranco, malpaís, alisio, calima, espiral, ciudad y bailadero.
Son músicas y ambientes sonoros provenientes de la rica tradición isleña, a los que se añaden diversas composiciones originales. A ellas se suma la excelencia musical de Teddy Bautista y de un intérprete de las nuevas generaciones canarias, el timplista Hirahi Afonso. A partir de ahí se construye una narración sonora de símbolos musicales con la que se bucea en la heterodoxa identidad de Canarias. De igual modo, unen sus talentos en el escenario la cantante Olga Cerpa, el propio Bautista y el laureado coro de voces búlgaras de Vanya Moneva, que ya grabó en Sofía su participación en la banda sonora que acompañó al estreno de la producción en el Teatro Cuyás en 2024.
EL PIANISTA GABRIEL DUCATENZEILER KAPP DEBUTA CON UNA ‘GIRA DE CINE’
El talento joven se abre paso en el FIMC con una cita a cargo del pianista grancanario Gabriel Ducatenzeiler Kapp. Ganador del Premio María Orán en 2024, el artista protagoniza esta semana una gira de cine, con conciertos en Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro.
Titulada El piano cuenta: relatos de cine y música, en ella explora la relación entre el repertorio clásico y el séptimo arte con partituras que abarcan grandes obras de piano de Bach, Rajmáninov, Beethoven, Liszt y Chopin, además de una pieza de la canaria Laura Vega.
El recorrido comienza este viernes en el Convento de Santo Domingo, en Teguise (Lanzarote), continúa el sábado en el Auditorio de Antigua (Fuerteventura) y culmina el domingo en el Auditorio de La Peña (El Hierro). Todas las actuaciones se inician a las 20.00 horas. Las entradas están disponibles en www.festivaldecanarias.com y en las plataformas habituales de estos espacios.