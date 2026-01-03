La Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife presenta su ‘Anuario de Canarias 2024’

La sede de Presidencia del Gobierno autonómico en la capital tinerfeña albergó este viernes la presentación del Anuario de Canarias 2024 de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife (APT). El acto corrió a cargo del viceconsejero regional de Comunicación y Relaciones con los Medios, Jonathan Domínguez, y el presidente de la APT, Salvador García Llanos.
El Anuario de Canarias recoge desde su primer número (dedicado a 2004) un resumen analítico, estadístico y hemerográfico sobre la situación de las Islas y los asuntos de más relevancia del año al que se dedica cada edición.
La importancia de la publicación -la de mayor envergadura de entre las editadas en España por las asociaciones y colegios de periodistas- se resume en los números que acumula veintiún años después de su nacimiento: 4.260 páginas publicadas, 800 autorías, 1.800 artículos y más de 6.800 resúmenes de titulares de prensa.